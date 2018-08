Un potager à partager à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Lise Bissonnette veut valoriser une parcelle de son terrain située au coin des rues Gouin et Longtin à La Prairie. Elle sollicite l’aide des résidents du quartier pour transformer l’espace vert en potager collectif.

La Laprairienne cultive déjà une grande variété de fruits, légumes et fines herbes dans sa cour arrière qu’elle distribue à ses proches et voisins. Son terrain ombragé regorge de différents arbres fruitiers (pêches, pommes et poires), d’arbustes remplis de petits fruits (bleuets et framboises) ainsi que des plants d’oignon, ail et autres légumes. Elle souhaite faire de même avec l’espace de 11 pieds sur 47 pieds (3,3 m 14,3 m) sur qui donne directement sur la rue.

«Je veux mobiliser le plus de gens possible pour en faire un projet de communauté rassembleur, dit Mme Bissonnette. L’objectif est que le potager à partager soit créé en respect avec la nature et le quartier.»

Les radis, bettes à carde, tomates, fines herbes et autres plants seront accessibles aux familles du secteur, dont les élèves de l’école Jean-XXIII qui marchent pour se rendre à l’école.

«C’est un moyen aussi d’économiser sur la facture d’épicerie», souligne-t-elle.

Activité communautaire

Mme Bissonnette souhaite construire le potager sans dépenser un sou. Elle mise sur la contribution des voisins pour amener les matériaux nécessaires et aménager le jardin. Elle invite les familles à se présenter au terrain le samedi 22 septembre, dès 8h, pour jouer dans la terre et prêter main-forte. Des gardiennes seront sur place ainsi que des jeux pour amuser les enfants.

«Les gens n’ont qu’à apporter leurs pelles, fourches et gants, explique-t-elle. Nous sommes preneurs s’ils ont des rognures de gazon, des feuilles mortes, de la poussière de roche et de la terre à jardin.»

De son côté, la dame a déjà en sa possession des dalles de béton et des planches de bois. S’il pleut, l’activité sera reportée au samedi suivant.

Aucun engrais

En respect avec le concept de la permaculture que la Laprairienne désire véhiculer, aucun engrais chimique ne sera utilisé. Mme Bissonnette favorisera les plantes vivaces plutôt que les annuelles et diversifiera les fruits et légumes qui seront plantés.

