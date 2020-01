Premier pas vers la construction d’une station d’épuration à Saint-Philippe

À lire aussi https://www.lereflet.qc.ca/la-creation-de-lusine-dassainissement-est-la-priorite-pour-saint-philippe/

La Ville de Saint-Philippe est en processus d’appel d’offres pour octroyer deux contrats estimé respectivement entre 732 000$ et 5,2 M$ dans le cadre de la construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées et le prolongement des infrastructures d’égouts et d’aqueduc.

Cette première étape vise à trouver la firme qui concevra les plans et devis des futurs travaux qui devraient débuter au printemps 2021. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 28 février pour se manifester.

«Ces mandats visent à s’adjoindre des professionnels qui réaliseront la conception des ouvrages, prépareront les documents requis pour faire autoriser l’ensemble du projet auprès du Ministère de l’Environnement et rédigeront les documents contractuels pour que la Ville puisse éventuellement mandater les entrepreneurs généraux qui réaliseront les travaux à la suite du processus de soumissions publiques», explique la Municipalité par voie de communiqué.

Ce chantier s’inscrit dans un autre plus vaste qui prévoit également la construction et la modernisation des stations de pompage, ainsi que la construction d’un nouveau pont. Ce dernier permettra aux citoyens d’accéder au nouveau développement résidentiel prévu sur le site revitalisé des étangs aérés au bout de la rue Jean. L’échéancier s’échelonnera de 2021 à la fin de l’année 2022.

Saint-Philippe ajoute que ces nouvelles installations sont nécessaires «afin de répondre aux besoins de la population actuelle, de soutenir la croissance démographique à venir et de stimuler le développement économique».

La Ville précise qu’elle cherche toujours à obtenir des subventions gouvernementales pour compenser une partie des coûts des travaux. Le projet est d’ailleurs éligible au Programme de financement d’infrastructures municipales d’eau du gouvernement du Québec.