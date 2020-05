Prévention des incendies déléguée à Candiac : une décision unilatérale de Saint-Constant

Deux Villes gèrent la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, mais une seule a voté en faveur de déléguer le volet prévention à la Ville de Candiac pour une période de 5 ans.

La mairesse de Sainte-Catherine Jocelyne Bates dit avoir sursauté en lisant l’article du Reflet sur notre site Web lundi matin. En tant que membre du conseil d’administration de la Régie d’incendie, elle dit qu’elle n’a pas été informée de la parution du communiqué. Elle n’est d’ailleurs pas citée contrairement à Jean-Claude Boyer (maire de Saint-Constant) et Normand Dyotte (maire de Candiac).

«Ils sont en train de détruire encore une fois un organisme régional qui fonctionne, dit-elle en faisant le parallèle avec la Régie de police qui n’a pas permis de trouver un terrain d’entente, forçant Québec à renouveler l’ancienne pour deux ans. L’idée, au départ, de la Régie d’incendie était d’inciter les autres Villes à venir s’y greffer par la suite.»

Mme Bates n’était cependant pas sans savoir que le président de la Régie d’incendie commune, le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, voulait déléguer les compétences de la prévention à la ville voisine plutôt que de continuer à l’offrir. Le 20 février, le conseil d’administration a adopté une résolution à cet effet.

«Je suis déçue que le maire de Saint-Constant ait utilisé sa majorité temporaire pour faire passer cette résolution» reproche-t-elle.

Selon l’entente signées entre les deux Villes, les deux maires se partagent la direction de la Régie d’incendie tous les deux ans. Le reste du conseil d’administration est composé d’un nombre de membres égaux de chaque Ville. Le poids du conseil est ainsi en faveur de Saint-Constant en ce moment.

Mise en garde

Dans une réponse écrite que la mairesse de Sainte-Catherine a formulé à son homologue, le 12 mars, et en copie conforme à Candiac, elle affirmait : «…cette délégation à la ville de Candiac est contraire aux dispositions de la loi et qu’elle est contraire à l’esprit et à la lettre de l’entente que nous avons signée le 6 février 2015 [à la création de la Régie intermunicipale d’incendie entre les deux Villes]».

Mme Bates ajoutait que sa Ville refuserait «d’assumer les coûts liés à ce geste» et qu’elle «reconnaîtra en outre aucune dépense que pourra effectuer la ville de Candiac en application de cette délégation, et ce, à titre de dépenses pour des immobilisations ou de coûts d’exploitation ou d’opération».

La Ville de Sainte-Catherine espérait une marche arrière du président.

«J’ai plutôt appris la nouvelle par le biais des journaux lundi matin et j’ai ensuite reçu une correspondance du président de la Régie comme quoi il n’avait pas été en mesure de me répondre avant à cause de la COVID-19», dit-elle.

«Le dossier est entre les mains de nos avocats.» -Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine

Discussions à quatre avortées

L’entente de 10 ans de la Régie d’incendie entre Saint-Constant et Sainte-Catherine sera échue en 2025. Les Villes de Candiac et Delson veulent s’y joindre, mais les maires n’arrivent pas à s’entendre sur les modalités. Tous ne sont plus d’accord sur une caserne centrale qui aurait été bâtie à Delson. Candiac et Saint-Constant en réclament une chacune.

De son côté, Saint-Constant veut mettre fin à la Régie d’incendie avec Sainte-Catherine avant sa date d’échéance, mais elle ne peut pas légalement.

En décembre, la Ville de Delson a demandé à joindre la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, mais le président n’a jamais répondu à sa demande. Le maire Christian Ouellette a confirmé lundi qu’il n’a jamais eu de nouvelles, à part un accusé de réception. La Ville de Delson s’est résolue à resigner une délégation de service à Candiac.

