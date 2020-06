Quatre semaines de travaux au pont Mercier cet été

Un chantier sera de retour au pont Mercier pendant quatre semaines cet été pour effectuer des travaux de réparation de dalles sur la section provinciale. Comme par les années passées, une voie sera accessible dans chacune des directions pendant la durée des entraves.

Le ministère des Transports n’a pas encore confirmé les dates de ce chantier.

«De plus, 18 fins de semaine de fermeture, d’une direction ou l’autre, auront lieu entre les mois de juin et de novembre 2020 afin de permettre d’autres interventions d’entretien ou de réparation», souligne le porte-parole du MTQ Gilles Payer.

Des mesures d’atténuation seront mises en place, comme l’an dernier pour faciliter la circulation.

«Ces mesures pourraient être ajustées en fonction des débits de circulation qui sont en diminution depuis le début de la pandémie», indique M. Payer.

Mesures d’atténuation

Pendant ce blitz de travaux, les camions seront interdits en direction de la Rive-Sud, entre 15 h et 19 h, et en direction de Montréal, entre 5 h et 9 h 30.

La présence d’un employé dans la guérite à Kahnawake sera prolongée. Il y sera de 3 h à 12 h 15.

La voie réservée aux autobus sur la route 132 sera effective 7 jours/7 plutôt que du lundi au vendredi, de 5 h à 20 h.

Les services d’urgence et les véhicules prioritaires auront accès au pont par l’entrée d’autobus Airlie, du côté de LaSalle.

Le MTQ prévoit également une prolongation des heures de point au pont Victoria pendant la durée des travaux au pont Mercier.

«À noter que compte tenu de la situation en lien avec la COVID-19, les mesures d’atténuation et les moyens de communication pourraient être ajustés selon les consignes de la Santé publique du Québec», précise le MTQ.