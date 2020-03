[…] Québec ferme aussi les centres commerciaux […]

Le gouvernement a aussi annoncé la fermeture, dès minuit ce soir, des centres commerciaux, des salles de restaurants, ainsi que des salons de coiffure et d’esthétique. Cette mesure sera aussi en vigueur au moins jusqu’au 1er mai.

Dans les centres commerciaux, les magasins alimentaires, les pharmacies et les succursales de la SAQ pourront demeurer ouverts.

«Dans un centre d’achat, on se limite à ces trois catégories seulement. En ce moment, il y a encore trop de monde [dans les centres commerciaux]», a exprimé le premier ministre François Legault, lors de son point de presse quotidien du 22 mars.

Les boutiques qui comptent une porte extérieure peuvent aussi rester ouvertes.

Quant aux salons de coiffure et d’esthétique, le gouvernement a dit fermer ces lieux étant donné l’impossibilité de conserver un à deux mètres de distance entre chaque personne.

Bilan

À l’échelle de la province, on compte 219 personnes infectées à la COVID-19, soit 38 de plus en 24 heures. Le premier ministre François Legault a indiqué que 24 personnes ont été hospitalisées, dont 13 en soins intensifs.

Le bilan de samedi affichait 26 cas en Montérégie. Aujourd’hui, il est de 40 cas.

Étant donné le nombre croissant de tests de dépistage effectués, le gouvernement s’attend à observer demain la plus importante hausse du nombre de cas de coronavirus.

«Bonne nouvelle, il n’y a pas de nouveaux décès», a aussi affirmé François Legault.

Le bilan de cinq décès liés à la COVID-19 a même diminué: car l’un des décès n’est finalement, après obtention des résultats, pas lié au virus. Les quatre décès au Québec sont tous survenus à la même résidence de personnes âgées.

«Ça montre qu’il ne faut pas visiter les résidences de personnes âgées et que ces personnes ne sortent pas inutilement de la résidence, au cas où ils ramèneraient le virus», a rappelé M. Legault.

En ce moment, 2 000 personnes attendent un résultat de test de dépistage, et 9700 ont reçu un résultat négatif.

M. Legault a précisé que, toutes proportions gardées, le Québec a réalisé plus de tests que certains pays comme la France et les États-Unis, compte tenu l’étape de la propagation du virus.

Par capita, le nombre de tests effectués au Québec est similaire à celui de l’Ontario. Le nombre plus significatif de tests réalisés en Albert s’explique par l’approche différente adoptée. M. Legault a rappelé qu’au Québec, ce sont les personnes qui ont voyagé, ceux qui ont des symptômes ainsi que le personnel médical qui sont testés.

Le délai avant d’obtenir les résultats devrait diminuer jusqu’à un maximum de deux jours, a-t-il aussi avancé.

Aide aux organismes

François Legault a appelé le personnel des services de garde qui ne travaillent pas actuellement à aller aider les organismes communautaires, qui comptaient beaucoup parmi leurs bénévoles des personnes de 70 ans et plus.

«J’envoie un message général à tous… aidez les personnages âgées», relève le premier ministre.

Dans certaines épiceries, les délais pour la livraison atteignent une semaine.

Équipements suffisants

Le réseau de la santé compte en quantité suffisante, «pour quelques semaines», tous les équipements tels que les masques, ventilateurs, et le matériel nécessaire pour faire les tests de dépistage.

«Pour la suite, on compte sur des commandes et on ne prend pas de chance: on a demandé à une quinzaine d’entreprises québécoises à fabriquer, au cas où, ces équipements», a signifié M. Legault.

Un travail de collaboration est effectué avec le gouvernement fédéral à cet égard.

Une « veille » des policiers

Bien que le gouvernement ait interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs, il ne s’attend pas à faire de la répression. Il en appelle à nouveau à la collaboration de tous.

«Je ne souhaite pas, sauf exceptions, que la police intervienne, a insisté M. Legault. Le décret nous le permet, mais on n’a pas l’intention de l’utiliser.»

«Plus vite 100% des Québécois suivront les consignes, plus vite on sauvera des vies.»

Par ailleurs, Hydro-Québec a annoncé qu’il n’y aura pas de pénalité pour les factures payées en retard, et ce, jusqu’à nouvel ordre.