Quoi boire en ces temps difficiles

Comme tout le monde le constate, nous vivons malheureusement un moment historique. De plus, le premier ministre François Legault a déclaré une période de pause pour tout le Québec. Par la même occasion, on nous demande d’acheter local afin d’encourager nos producteurs. C’est dans cet esprit que je vous propose ici des vins produits par nos irréductibles vignerons québécois.

Tous ces vins sont disponibles à la SAQ.

COTEAU ROUGEMONT, VERSANT ROUGE 2018 (12204086)

Le Domaine Coteau Rougemont est fondé en 2007 par Claude Robert. Dix ans plus tard, le vignoble et cidrerie produit son premier million de bouteilles! Je vous propose le Versant rouge élaboré à 80% de Frontenac noir et complété de Marquette. Comme son nom l’indique, ses raisins sont cultivés sur le versant sud-ouest du domaine, assurant ainsi beaucoup d’ensoleillement. Il en résulte des raisins bien mûrs qui donnent un vin de caractère avec une couleur violacée, des notes de fruits noirs un peu confiturées et une pointe florale. Ce vin est sec, aux tanins bien présents qui se combinent à une belle fraîcheur, le tout sur une belle longueur. Avec le beau temps à nos portes, il pourra accompagner une brochette de bœuf sur le BBQ.

Prix 14,95$

DOMAINE ST-JACQUES CLASSIQUE BLANC 2018 (11506120)

Le Domaine St-Jacques a ét créé en 1999, puis acheté en 2005 par Yvan Quirion et Nicole du Temple. Situé à Saint-Jacques-le-mineur, il bénéficie d’un microclimat qui offre aux raisins de faire le plein de soleil, ce qui permet d’atteindre leur pleine maturité. L’assemblage de Vidal (65%) et de Seyval (35%) donne un vin d’un beau jaune à reflet verdâtre. On y retrouve des notes d’agrumes et de fleurs blanches. La fraîcheur en bouche donne du volume à ce vin qui saura accompagner un poisson à chair blanche ou une brochette de poulet. On peut le servir aussi à l’apéro accompagné de bouchées de poisson. Un délice.

Prix 15,95$

VIGNOBLE RIVIÈRE DU CHÊNE LE ROSÉ GABRIELLE 2019 (10817090)

Le vignoble a été fondé en 1998 par Daniel Lalande et Isabelle Gonthier. Aujourd’hui, cette belle aventure se poursuit toujours. Ce vignoble est parmi les cinq plus gros domaines au Québec avec près de 200 000 bouteilles annuellement. Je vous propose un vin rosé sec qui fera un excellent apéritif. Élaboré à base de pas moins de neuf cépages, dont le seyval noir, Sainte-Croix et Frontenac gris sont majoritaires, c’est un vin élaboré à la manière des vins de l’appellation Tavel dans la vallée du Rhône en France. Ces vins sont aussi le résultat d’un assemblage pouvant aller jusqu’à huit cépages. Les odeurs de fraises fraîches et les fleurs au nez sont invitantes. On y retrouve une belle fraîcheur en bouche et un beau volume. En plus de l’apéro, ce rosé accompagnera très bien des crevettes grillées ou du poulet. Il accompagnera le beau temps à nos portes.

Prix 15,95$