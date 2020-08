Rattrapage scolaire: une enseignante «divisée» concernant les annonces

Une enseignante qui compte une vingtaine d’années d’expérience en adaptation scolaire s’est dite divisée par les annonces du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge concernant le rattrapage scolaire.

«C’est bien accueilli. On l’apprécie. Car toute aide supplémentaire est acceptée et appréciée. Mais je me demande où il va aller chercher le personnel supplémentaire», se questionne celle qui a voulu se confier à Gravité Média sous le couvert de l’anonymat.

«Comme dans tous les corps de métier actuellement, il y a une solide pénurie de main-d’œuvre, ajoute-t-elle. Les enseignants, les éducateurs, les professionnels, les psychologues, orthophonistes. Ce sera difficile de trouver des gens pour pourvoir les postes annoncés. Sans compter qu’au bout du compte, quand ce sera divisé à travers les écoles de la province, ce sera des miettes.»

Des savoirs déjà acquis

Quant aux savoirs essentiels acquis ou à acquérir par les écoliers de la province, elle juge que certaines commissions scolaires et leurs établissements ont déjà fait le travail.

«Les conseillers pédagogiques avaient été placés sur ces dossiers en fin d’année et les enseignants ont évalué leurs savoirs transmis aux élèves pour 2019-2020, explique-t-elle. Ainsi, les enseignants qui recevront ces jeunes seront en mesure de compléter rapidement les savoirs manquants. J’ajouterais que pour une majorité d’écoliers, les savoirs essentiels ont été dispensés à distance. Les enseignants ont fait un bon travail dans les circonstances que l’on connaît.»

Par rapport aux évaluations qui seront moins nombreuses en début d’année pour les professionnels, elle applaudit la mesure.

«C’est la bonne nouvelle. Ça offre une aide plus rapide aux jeunes. Les intervenants seront sur le terrain plus rapidement pour aider à la progression de nos jeunes», conclut-elle.