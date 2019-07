Réactions à la suite du décès de Gilles Pepin

«Je suis vraiment terrassé par cette nouvelle. J’ai croisé Gilles, il y a quelques semaines, et il semblait en bonne santé et en forme. J’ai siégé avec Gilles Pepin à titre de coprésident de la Commission commerce et service alors que j’étais vice-président du défunt Centre local de développement. Il a été un homme entièrement dévoué à sa communauté depuis son entrée en politique.»

– Christian Ouellette, maire de Delson

«J’ai perdu un ami [qui] a été jugé, lynché et condamné sur la place publique durant six longues années. Sa vie, celle de ses proches, de sa famille, de ses amis (…), tout le monde a été grandement touché par les retombées d’un pseudo scandale n’ayant jamais existé. (…). Je l’ai toujours défendu bec et ongles, dans les médias, dans la société (…) je connaissais l’homme qu’il était, et je savais que des rognures de la société ont inventé des chimères, uniquement pour avoir sa tête, politiquement parlant. (…) Heureusement, il y avait la famille. Et ce qui pouvait rester d’amis. Très peu nombreux, hélas, les rats ayant préféré quitter le navire. (…) Cet homme était juste, et bon. Injustement accusé, mais surtout, surtout, jugé et condamné par l’opinion publique, alors qu’il était innocent.»

-Ginette Bourget, ex-conseillère municipale de l’équipe de Gilles Pepin

(Extrait d’une lettre que la principale intéressée a publié sur sa page Facebook)

De son côté, le maire de La Prairie, Donat Serres, a tenu à exprimer ses sympathies à la famille et aux proches de Gilles Pepin.

Autres réactions à venir

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

Décès de Gilles Pepin, ex-maire de Saint-Constant