Récupération du verre : le nouveau conteneur arrive à La Prairie

Le nouveau conteneur acheté par la Ville de La Prairie pour la récupération du verre sera installé le 20 décembre. Il sera accessible en tout temps, derrière la caserne des pompiers, au 600, boul. Taschereau.

Le conteneur temporaire qui avait été installé au début du mois de novembre a été retiré le 17 décembre.

Les citoyens peuvent déposer leurs bouteilles, pots et bocaux de verre de toutes les couleurs et toutes les formes. Ceux-ci ne doivent pas avoir de couvercle, de capsule ni de bouchon. Aucune vaisselle, qu’il s’agisse de verres, de coupes ou d’assiettes, n’est acceptée. Il est également interdit d’y mettre des pots de fleurs, des ampoules et des miroirs.

