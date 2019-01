Rendez-vous socioéconomique dans la région

Crédit photo : gracieuseté

Les acteurs du milieu socioéconomique se retrouveront à Exporail, le musée ferroviaire canadien, le 29 janvier, à l’occasion du premier Rendez-vous socioéconomique de Roussillon. L’événement, qui s’ouvrira avec la conférence du chanteur Dan Bigras, sera constitué d’ateliers.

«Le défi est de réunir à la même table des intervenants qui n’ont pas toujours l’occasion de s’asseoir ensemble pour discuter d’enjeux qui s’avèrent communs», déclare Lise Poissant, mairesse de Saint-Mathieu et présidente du Comité territorial de développement social.

Pour mettre la table à cet avant-midi d’échanges, Dan Bigras présentera sa conférence «Vivre ensemble». Il partagera entre autres son cheminement de vie et sa façon de voir l’intégration des plus vulnérables de la société.

L’activité est organisée par la MRC de Roussillon et la Corporation de développement communautaire (CDC) de Roussillon. L’inscription est gratuite et ouverte à tous (citoyens, intervenants, etc.) Une boîte à lunch sera fournie à la fin de l’événement pour ceux qui voudront manger sur place et discuter. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de la MRC, sous l’onglet «Mon espace citoyen». Inscriptions acceptées jusqu’au 24 janvier.