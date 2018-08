Une rentrée aux allures olympiques au Mail Champlain

Crédit photo : Le Brossard Éclair - Archives

Pour célébrer le retour à l’école, le Mail Champlain offrira aux élèves la chance de participer à un camp d’entraînement spécial. L’événement sera déployé à la cour centrale du Mail Champlain et chez Décathlon du 17 au 19 août.

Les enfants de 4 à 10 ans pourront tout d’abord se diriger à la cour centrale pour recevoir un badge de participation et un chandail aux couleurs de l’évènement. Ils pourront ensuite se lancer dans le grand parcours à obstacles présentant plusieurs défis sportifs.

L’aventure se poursuivra chez Décathlon sous forme de circuit athlétique où trois autres stations d’épreuves les attendront. Ils pourront s’aventurer sur les trampolines, démontrer leurs meilleurs dribles et tirs au but ainsi que tester leur équilibre sur leslackline. En plus de se dégourdir les jambes, les différents défis à relever permettront aux enfants d’accumuler des étampes échangeables contre des cadeaux et de petites surprises.

(Source: Mail Champlain)