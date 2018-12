Rétrospective de l’année 2018 : janvier

Crédit photo : Le Reflet – Archives

Saint-Constant parmi les villes les plus économes

En janvier, Le Reflet rapportait que la Municipalité de Saint-Constant figurait dans le top 5 des Villes les plus économes, selon une étude de l’école du HEC de Montréal.

Dans la catégorie des villes de 25 000 à 49 999 habitants, Saint-Constant se situait au 5e rang sur 26 pour 2016.

L’analyse du Centre sur la productivité et la prospérité du HEC avait retracé l’évolution des dépenses de 1110 municipalités québécoises. Celle-ci permettait de voir si les dépenses de leur ville avaient fluctué depuis les dernières élections en ce qui a trait à l’administration générale, la sécurité publique, le transport, l’hygiène du milieu, l’aménagement, les loisirs, l’urbanisme, etc.

Dans les villes de 10 000 à 24 999 habitants, La Prairie se situait au 17e rang sur 59. Sainte-Catherine et Candiac arrivaient respectivement au 21e et 36e rang. Delson et Saint-Philippe obtenaient respectivement le 64e et le 34e rang pour les villes de 5000 à 9999 habitants. Enfin, Saint-Mathieu se situait au 150e rang pour les Municipalités de 2000 à 4999 habitants.

L’animateur Frédéric Plante a joggé toutes les rues de La Prairie

Inspiré par les festivités du 350e de la Ville de La Prairie, l’animateur au réseau RDS, Frédéric Plante, avait décidé de jogger la totalité des rues en 2017.

En début d’année, il avait relaté ses motivations et difficultés d’un tel projet.

«J’ai commencé mon défi le 1er janvier 2017 et je l’ai terminé le 17 décembre. Pour cette dernière sortie, j’ai fait un 10,1 km qui m’a permis de faire un long chemin de terre qui longe l’autoroute 30 jusqu’à Candiac. Pour mon défi, j’ai eu besoin de 92 sorties de course pour couvrir toutes les routes et chemins de La Prairie», avait raconté le Laprairien féru de course à pied.

Il avait estimé avoir couru entre 600 et 700 km.

«J’inclus ici les kilomètres parcourus sur des rues où je suis souvent passé pour me rendre vers de nouveaux chemins», avait-il précisé.

Parmi ses endroits préférés, il avait souligné la zone agricole de La Prairie.

«C’était tranquille et paisible. J’avais l’impression d’être ailleurs. […] Le chemin de Fontarabie est magnifique», avait mentionné le coureur.

Delson souligne son 100e anniversaire

Carnaval, camping urbain, séance du conseil municipal aux airs d’antan; la Ville de Delson a vibré au rythme de nombreuses activités afin de souligner le 100e anniversaire de la municipalité en 2018.

«Notre objectif à travers cette fête est de renforcer le sentiment d’appartenance à Delson», affirmait le maire Christian Ouellette lors de la conférence de presse annonçant la programmation, le 29 janvier.

Pour l’occasion, Delson avait présenté sa nouvelle mascotte appelée Klaxon. Il s’agit d’un raton laveur vêtu d’une salopette de cheminot pour rappeler que la fondation de la municipalité est intimement liée au chemin de fer, ainsi qu’aux briqueteries.

L’aménagement d’un futur parc aux abords de la rivière de la Tortue constituera un legs de la Ville dans le cadre du 100e anniversaire. Le Parc du centenaire sera situé sur un terrain municipal, près de la gare du train de banlieue. Une fois aménagé, il totalisera une superficie de plus de 7 hectares, en faisant le plus grand parc de la Ville.

Lors du Banquet du maire, le 6 octobre, le député fédéral de La Prairie Jean-Claude Poissant a remis une subvention de 500 000$ au projet estimé à 1,4 M$.

La fermeture de la Voie maritime retardée par le froid

Prévue le 31 décembre 2017, la fermeture de la Voie maritime a été retardée en raison du temps froid. Cinq navires se trouvaient en amont de Cornwall en Ontario en raison de la glace. «On ne peut pas procéder à l’abaissement tant qu’il y a des navires», avait expliqué Andrew Bogora de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. Dans la région, six navires ont été immobilisés près des écluses de Sainte-Catherine, le 31 décembre.

L’or pour Mélissa Citrini-Beaulieu

La plongeuse originaire de Saint-Constant, Mélissa Citrini-Beaulieu, et sa coéquipière Jennifer Abel ont remporté la 1re place lors des épreuves synchro 3 m aux Championnats nationaux d’hiver de plongeon à Saskatoon, en Saskatchewan, le 28 janvier. «Nous étions la seule équipe [en lice], mais nous avons eu une très belle performance. C’était la première de l’année, ce qui nous donne confiance pour la saison», avait déclaré l’athlète. Le duo a obtenu un pointage de 307,92.

Une résidente au cœur d’une série sur les maladies rares

Lyne Maillet, de Saint-Philippe, a été l’une des participantes à la série Maux Mystères de Canal Vie. Cette série documentaire a relaté l’histoire de patients atteints d’une maladie rare ou difficile à diagnostiquer. La résidente de Saint-Philippe est atteinte d’une maladie génétique de l’oreille qui la rend malentendante. En 2013, elle s’est réveillée sourde de l’oreille gauche. Pendant trois ans, les médecins n’ont pu lui confirmer ce qu’elle avait exactement.