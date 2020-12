REVUE 2020 : Ces nouvelles ont fait jaser

Ces trois nouvelles ont été parmi les plus lues sur notre site Web en 2020. Voici un résumé de chacune.

Magasinage non urgent

Au tout début de la pandémie, en mars, un employé d’une quincaillerie de la région avait lancé un cri du cœur pour sensibiliser les clients à protéger autrui de la COVID-19.

Depuis la fermeture des commerces non essentiels jusqu’au 13 avril, il affirmait que les gens venaient magasiner des moulures, de la peinture, des rideaux, des chaises de patio et n’importe quel projet de rénovation qui n’est pas très urgent», reprochait l’homme. L’employé émettait des craintes pour sa santé et la propagation du virus.

Les quincailleries ont fait des affaires d’or pendant le confinement, les gens en profitant pour rénover à domicile. Des mesures avaient été mises en place pour s’assurer du respect des règles sanitaires, dont permettre un maximum de clients et obliger le nettoyage des mains.

7 300 $ pour un rassemblement interdit

Six personnes avaient écopé d’autant de contraventions, totalisant plus de 7 300$, pour s’être rassemblées illégalement dans une résidence à Saint-Constant dans la nuit du 16 avril.

On comptait 4 personnes âgées entre 18 et 22 ans, ainsi que deux mineurs. La contravention pour les adultes s’élevait à 1546$ chacune avec les frais.

Quelques jours auparavant, le gouvernement du Québec avait demandé aux corps de police de serrer la vis à ceux qui ne respectaient pas les mesures sanitaires. La Régie intermunicipale de police Roussillon était ainsi passée en mode répression après avoir fait beaucoup de sensibilisation.

Resto fermé

Le restaurant La Cage aux sports à Saint-Constant a fermé ses portes en mai, au terme de 16 ans d’activité.

L’endroit «ne répondait plus aux nouveaux standards» du Groupe Sportscène qui possède cette chaîne de restauration, avait affirmé Marc Pelletier, vice-président marketing et communications.