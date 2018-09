Saint-Constant consulte sur la mise à jour de sa politique pour les familles et les aînés

Crédit photo : Gracieuseté

Afin de refléter la réalité et les besoins des familles et des aînés de Saint-Constant, la municipalité souhaite consulter ses citoyens et ainsi se doter d’un nouveau plan d’action.

Pour élaborer une politique qui englobera tous les groupes d’âge (enfants, adolescents, parents et aînés), la Ville a lancé une consultation en ligne sur le portail BCITI Saint-

Constant dans le but de connaître les attentes des citoyens et obtenir leurs commentaires. Ceux-ci ont jusqu’au mardi 11 septembre pour compléter la consultation.

«Saint-Constant s’est dotée d’une politique familiale et d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA) en 2016. La Ville est en pleine croissance et il nous apparaît important de rester à l’affût des besoins de nos familles et aînées. C’est pourquoi nous amorçons cette démarche dans le but de mettre à jour et de jumeler ses deux mesures en une seule politique inclusive, qui harmonisera les actions pour le mieux-être de tous les citoyens», explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

Pour participer, les citoyens doivent se rendre sur le portail citoyen BCITI Saint-Constant, sous l’onglet «Consultation». En plus de répondre aux consultations, cet espace en ligne permet de rester informé de l’actualité municipale en temps réel, en plus d’avoir facilement accès à plusieurs services de la Ville en un seul clic. Les citoyens sont invités à s’inscrire au portail BCITI Saint-Constant via le site Web de la Ville ou en téléchargeant l’application mobile BCITI disponible sous iOS (iPhone) ou Android.

Vous ne pouvez accéder à un ordinateur? Des postes sont disponibles à la bibliothèque (121, rue Saint-Pierre) durant les heures d’ouverture et les préposés se feront un plaisir de vous aider. En vous abonnant au portail, courez la chance de gagner une trousse de luxe de préparation aux urgences de la Croix-Rouge pour quatre (4) personnes d’une valeur de 170 $ plus taxes.