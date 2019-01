Saint-Constant limite le stationnement sur environ 40% de son territoire

Crédit photo : Gracieuseté - Ville Saint-Constant

Le stationnement en bordure de rue n’est désormais permis que d’un côté seulement sur environ 40% du territoire de la Ville de Saint-Constant.

Cette mesure est appliquée aux voies publiques dont la largeur ne dépasse pas les huit mètres, et ce, jour et nuit, été comme hiver. Au total, 138 rues sont maintenant touchées par cette interdiction. La Ville évoque des raisons de sécurité et soutient que cette mesure favorisera le passage des camions de déneigement et des véhicules d’urgence dans les rues étroites.

Des panneaux de signalisation seront installés au début et à la fin de chaque secteur concerné et indiqueront de quel côté l’interdiction est en vigueur. Le conseil municipal dit avoir opté pour un affichage par secteur afin d’économiser des coûts, entre autres.

«Ceci permet aussi d’éviter la pollution visuelle qui aurait été engendrée par la présence de panneaux à tous les 100 mètres. Les automobilistes doivent se montrer vigilants, car cela signifie que bien qu’il n’y ait aucun panneau interdisant le stationnement sur la rue à l’endroit où ils désirent stationner, il est possible que l’interdiction de stationnement s’applique sur l’un des deux côtés de la rue», prévient la Ville dans un communiqué.

La Ville de Sainte-Catherine a aussi adopté un règlement similaire dans ses rues étroites en mai 2018.

Rues visées par l’interdiction

Côté pair interdit

-Baril

-Beauchemin

-Beauchesne

-Beaumont

-Blais

-Boisclair

-Bourdeau

-Capes

-Centre

-Champagne

-Chantal

-Chanteclerc

-Chapais

-Chicoine

-Colpron

-de la Fabrique

-du Génévrier

-du Géranium

-Lacaille

-montée Lasaline

-Magdeleine

-Mailhot

-Marcotte

-Marcoux

-Marsolet

-Martin

-Maurice

-Meloche

-Ménard

-Métras

-Migeon

-Monbleau

-Mondat

-Monette

-Mongeau

-Montour

-Moquin

-Richer

-Saint-Jacques

-Saint-Joseph

-Tougas

-Toupin

-Vachon

-Vadnais

-Valade

-Valcourt

-Vallée

-Valois

-Veillette

-Verne

-Vézina

-Viens

-Vigneault

-Ville-Marie

-Vinet

Côté impair interdit

-1re avenue

-2e avenue

-3e avenue

-4e avenue

-5e avenue

-6e avenue

-7e avenue

-8e avenue

-Baillargeon

-Barnet

-Baron

-Beaudry

-Bélanger

-Bellefleur

-Benoît

-Bisson

-Boisbriand

-Boisjoli

-Boulé

-Boyer

-Brodeur

-Cartier

-Côté-Plaisance

-David

-de Beaujour

-de l’Alisier

-de l’Amandier

-de l’Église

-Delage

-Delorme

-des Prémontrés

-des Saules

-Dorion

-du Bassin

-du Chatel

-Dublin

-Dumais

-Labelle

-Lachapelle

-Lamie

-Lanctôt

-Lausanne

-Lautrec

-Laval

-Leduc

-Lefebvre

-Léger

-Lenoir

-Létourneau

-Liège

-Livernois

-Locas

-Lord

-Lucerne

-Marcil

-Matte

-Melançon

-Mercier

-Mireille

-Montreuil

-Pari

-Perron

-Petit Saint-Régis Sud

-Pierre-Dupuis

-Pinsonneault

-Saint-Alexandre

-Saint-André

-Sainte-Catherine

-Sainte-Marie

-Saint-Philippe

-montée Saint-Régis

-Vallières

-Vanier

-Veilleux

-Verdun

-Verroneau

-Versaille

-Vidal

-Viger

-Villeneuve

-Vivaldi

-Vivianne