Saint-Constant quitte la Régie intermunicipale de police Roussillon

La Ville de Saint-Constant a entrepris des démarches pour créer son service de police autonome, a-t-elle annoncé le lundi 1er avril par voie de communiqué. Les élus estiment qu’ils feront des économies à long terme en délaissant la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La Municipalité, qui a adopté une résolution en ce sens le jeudi 28 mars, soutient que cette décision a été prise «pour satisfaire la volonté citoyenne».

«En créant ce nouveau service, nous augmenterons la présence policière sur notre territoire de manière forte et tangible. Nous obtiendrons des services modulés et adaptés aux besoins de nos citoyennes et citoyens. Nous pourrons aussi ajouter plus facilement les services de sécurité appropriés pour nos événements thématiques, nos parcs, l’application de nos règlements municipaux et pour le service d’ordre à la Cour municipale», affirme le maire Jean-Claude Boyer.

L’administration ajoute que les coûts de fonctionnement de son nouveau service de police seront similaires à la quote-part versée actuellement à la Régie, soit environ 5,6 M$ par année, selon le dernier budget. Elle précise avoir étudié 15 scénarios financiers.

«Les analyses et projections financières impliquent avantageusement qu’à moyen et long terme, la création du service de police sera plus économique financièrement tout en étant plus généreuse quant à la prestation de services offerts», estime la Ville.

Cette dernière fait aussi valoir que sa croissance démographique et la densification prévue de son territoire ont modifié ses besoins.

«Les règles de fonctionnement de la Régie ne permettent pas de s’ajuster aisément à cette réalité», poursuit la Ville.

Dans sa résolution, Saint-Constant évoque des difficultés à modifier ses règlements avec la Régie, notamment ceux d’arrosage, du stationnement hivernal et de la surveillance des parcs.

La Ville assure que la transition sera faite de manière harmonieuse avec les autres villes membres de la Régie, puisqu’elle s’est adjugé les services de consultants externes, dont l’ancien directeur de la Sûreté du Québec, Serge Barbeau.

La Ville a déjà établi une structure organisationnelle «fonctionnelle et performante», affirme-t-elle. Cette dernière devra être entérinée par le ministère de la Sécurité publique.

Négociations avec la Régie

Cette annonce survient alors que les sept Municipalités desservies par la Régie tentaient depuis des mois de négocier le renouvellement du contrat avec le service de police actuel, sans succès. Les élus ne s’entendaient pas sur les critères utilisés pour établir la quote-part de leur facture respective, comme la richesse foncière, la population et/ou le taux de criminalité.