Saint-Mathieu composte depuis plus de 10 ans

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Alors que les bacs bruns seront distribués cette année à quelque 60 000 portes dans la MRC de Roussillon, des résidents de Saint-Mathieu compostent certains restes de table, des résidus verts et autres déchets depuis plus de 10 ans.

Le programme de compostage à domicile de la municipalité de 2 000 âmes est offert à tous les résidents depuis 2008. Le service est actuellement utilisé par environ 230 résidences. Selon les saisons, le camion-remorque fait la tournée des rues de deux à quatre fois par mois pour recueillir le contenu des petits bacs bruns roulants. Seules certaines matières sont recueillies, dont les pelures de fruits et légumes et le pain, entre autres. Ce qui est récolté est ensuite transformé en compost sur un site agricole à Saint-Mathieu, puis redistribué aux agriculteurs et citoyens de la municipalité.

«C’est une façon de valoriser un village comme le nôtre, un élément de fierté et de satisfaction de savoir qu’on fait un geste pour l’environnement», souligne Gina Philie, citoyenne instigatrice du projet.

Josée Gauthier, composteuse de la première heure à Saint-Mathieu, a rapidement pris l’habitude de mettre ses pelures de fruits et légumes dans son seau sous l’évier.

«C’est simple à faire et j’ai l’impression de redonner à la nature, affirme-t-elle. Je vais chercher du compost par la suite sur le site pour le mettre dans mon jardin et mes plates-bandes.»

De plus en plus d’adeptes

Plus de 70 tonnes métriques de déchets vont annuellement dans le bac de compost plutôt que dans les poubelles des résidents, se réjouit Mme Philie.

Louise Sicotte confirme avoir vu sa quantité d’ordures diminuer de manière importante.

«Je garde mes restes de nourriture dans un petit sac avant de les mettre dans le bac. J’ai commencé à composter dès les débuts du service en 2008 et j’étais seule à le faire sur ma rue. Aujourd’hui, nous sommes environ six à mettre son bac au bord de la rue, c’est encourageant.»

La mairesse de Saint-Mathieu, Lise Poissant, souligne que la municipalité était «en quelque sorte avant-gardiste» à l’époque en se tournant vers le compostage, alors que ce n’était pas encore aussi connu qu’aujourd’hui.

Odeur et insectes

L’implantation de la collecte ne s’est pas faite sans heurts, convient Mme Philie. Alors que des citoyens étaient emballés par l’idée, d’autres ont manifesté des réticences.

«La question de l’odeur et des insectes est revenue à plusieurs reprises, explique-t-elle. En 10 ans, nous avons eu un été où des guêpes ont été particulièrement présentes. Pour les odeurs, il est recommandé de prévoir un endroit à l’ombre où mettre son bac.»

Mme Sicotte reconnaît que le petit bac dégage parfois des odeurs nauséabondes, mais mentionne qu’elle le place plus loin dans sa cour.

Pour Gina Philie, initiée très jeune au compostage par sa famille, ces inconvénients sont un moindre mal, compte tenu du réchauffement climatique et des enjeux environnementaux.

«J’ai visité plusieurs pays sous-développés qui ont mis en place des initiatives vertes, alors qu’ici, le compostage commence à être répandu, explique-t-elle. Le Québec est très en retard sur le plan environnemental. J’espère que le compostage à domicile permet à des résidents de la région de poser d’autres gestes pour l’environnement, qu’il agisse en tant que levier pour d’autres projets verts.»

Assurer la transition

Avec l’entrée en vigueur de la collecte de matières compostables par la MRC en septembre, le service de compostage à domicile de Saint-Mathieu disparaîtra. Le nouveau service de la MRC permettra toutefois aux Mathéens de se défaire de matières qu’ils ne compostaient pas à la maison, comme les restes de viande par exemple. La municipalité et la MRC travaillent de pair afin que la transition se fasse en douceur, expliquent les deux parties.

D’ici là, le compost fait à partir des dernières collectes servira notamment à revaloriser le sol du site où le compostage est fait, précise Mme Philie.