Sainte-Catherine encourage les histoires de pêche

La Ville de Sainte-Catherine veut encourager les histoires de pêche par le réaménagement du site situé en biais de l’hôtel de ville, sur le boulevard Marie-Victorin, en lieu de plaisance officiel pour les amateurs et les familles.

«Cette zone de pêche est solidement ancrée dans notre communauté. Au fil des ans, elle était devenue un secret bien gardé où les pêcheurs venaient taquiner le poisson aux abords du fleuve. En aménageant ce site, nous venons valoriser un espace déjà occupé de façon informelle», explique la mairesse Jocelyne Bates.

Les marcheurs et cyclistes qui empruntent la Route verte qui passe à proximité pourront aussi se détendre à cet endroit nouvellement baptisé «Histoires de pêche».

Au cours des dernières semaines, des tables à pique-nique colorées y ont été installées, de même qu’une estrade, et depuis quelques jours, des panneaux d’interprétation décrivant les différentes espèces de poissons qu’on y trouve. De plus, une arche d’entrée et un espace photo seront finalisés en septembre.

La Ville espère que cet espace deviendra «un rendez-vous pour les non-initiés» et qu’«on y entendra sans doute des histoires de pêche probables… et improbables!»

Naissance du projet

Le projet découle de la démarche de consultation Esprit libre, effectuée en 2016. Il s’agit d’une réflexion et d’un concours en vue de planifier l’aménagement de la promenade riveraine de Sainte-Catherine. Depuis 2017, la Ville s’inspire des résultats de cette démarche afin de concrétiser des espaces publics, comme le parc Francis-Xavier-Fontaine.

Où stationner son véhicule ?

Le site est interdit aux véhicules. Deux stationnements se trouvent à proximité, soit à l’hôtel de ville et au parc Francis-Xavier-Fontaine. On trouve de plus des installations sanitaires au parc.