Sainte-Catherine figure parmi les dix municipalités qui ont été honorées pour leur performance exceptionnelle en 2017 et 2018 concernant leur plan de prévention et de financement en matière de santé et de sécurité du travail, ainsi que la gestion des accidents du travail.

Les prix ont été décernés lors de l’assemblée générale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 30 mai, à Drummondville.