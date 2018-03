Saisie de véhicule et amende de 300 $ pour un conducteur fautif

Crédit photo : Gracieuseté - Érick Rivest

Un conducteur d’une cinquantaine d’années a reçu un constat d’infraction pour entrave au travail des policiers, le lundi 19 mars.

L’homme a d’abord été intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière au coin des rues Sanguinet et Jean à Saint-Philippe, vers 21h15.

«Pour une raison qui n’est pas mentionnée dans le rapport, les policiers devaient procéder à la saisie du véhicule et l’homme s’est déplacé sans demander l’autorisation des policiers», affirme le responsable des communications de la Régie intermunicipale de police Roussillon, François Michaud.

Le conducteur s’est finalement immobilisé dans une entrée privée un peu plus loin et a reçu un constat d’infraction de 300$, plus les frais, pour entrave. La rue Jean a été barrée jusqu’à environ 22h.