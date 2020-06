5 trucs pour combattre la canicule

La Direction de la santé publique de la Montérégie donne la recette pour bien composer avec les grandes chaleurs annoncées par les météorologues.

On sait que les aînés, les tout-petits, les personnes souffrant d’une maladie chronique ou de problèmes de santé mentale peuvent être plus sensibles aux températures qui dépasseront les 30 °C. Les maux de tête, les crampes musculaires, l’épuisement, la déshydratation et une température corporelle élevée sont plusieurs symptômes associés à la chaleur.

Voici quelques précautions afin d’éviter les malaises:

boire de 6 à 8 verres d’eau par jour (ou selon les indications du médecin, s’il y a lieu)

prendre au moins une douche ou un bain frais par jour ou se rafraîchir plusieurs fois la peau avec une débarbouillette mouillée

réduire les efforts physiques et prendre des pauses fréquentes

éviter de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool peut aggraver la déshydratation

porter des vêtements légers

Les jeux d’eau des différentes municipalités représentent actuellement de bonnes options pour combattre la chaleur.

« Même si les rassemblements intérieurs demeurent interdits jusqu’au 22 juin dans les villes de la communauté urbaine de Montréal (ils sont permis ailleurs en Montérégie), on ne devrait jamais hésiter à aller visiter ses proches à l’extérieur ou à converser avec eux par téléphone, Skype ou FaceTime pour s’assurer qu’ils vont bien», rappelle Dre Julie Loslier.