Soirée portes ouvertes au Centre d’études de Saint-Constant

Le Centre d’études collégiales de Saint-Constant ouvrira ses portes au grand public ainsi qu’aux personnes intéressées à s’inscrire à la formation régulière ou continue le mardi 29 octobre, de 18h à 20h30.

Des représentants des programmes et parcours d’études offerts, des services et de la vie étudiante, de l’orientation et de l’admission et du Service de la formation continue pour les cours aux adultes seront également présents pour répondre aux différentes questions. L’établissement situé au 121, rue Saint-Pierre a accueilli ses premiers étudiants lors de la session d’automne en septembre. Pour plus d’information sur l’événement: www.colval.qc.ca/portesouvertes.