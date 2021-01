Son entreprise à perte, il amasse malgré tout 90 000 $ pour une bonne cause

Jonathan Hamel a le cœur sur la main. Même si son centre d’entraînement à Brossard a été fermé la moitié de l’année en 2020 pour respecter les mesures sanitaires, le résident de Saint-Philippe a malgré tout tenu son engagement auprès de la Fondation Charles-Bruneau en amassant 90 000$ pour elle.

Bien qu’il n’ait eu aucun revenu pendant six mois tout en devant assumer ses frais fixes, M. Hamel dit qu’il ne lui est jamais venu à l’idée d’annuler sa participation annuelle à cette cause. Au contraire, il vu là une opportunité de se retrousser les manches.

«Je voulais garder mon implication auprès de la Fondation parce que je sais qu’elle a été touchée fortement par la pandémie. Elle a dû annuler toutes ses activités», justifie le propriétaire du centre d’entraînement et kinésiologie HAMFIT.

Néanmoins, M. Hamel concède qu’il ne s’attendait pas à récolter autant à sa dernière activité de financement, le Défi HAMFIT du 14 au 21 décembre. Il a amassé 50 000$. Des entraînements filmés de 30 minutes étaient proposés gratuitement tous les matins aux membres sur la page Facebook du centre avec un lien menant à la Fondation Charles-Bruneau pour qu’ils fassent un don volontaire à leur discrétion.

«Je ne m’étais pas fixé d’objectif cette fois en raison du contexte du confinement. Grâce au mode virtuel, on a pu aller chercher des gens de la communauté HAMFIT, mais aussi des gens aussi loin que la Ville de Québec ou de la région de la Gaspésie», se réjouit-il.

En additionnant les dons accumulés par les 11 autres entraînements-bénéfices tenus plus tôt, c’est un chèque de 90 000$ qui a pu être remis en 2020 à la Fondation consacrée à vaincre le cancer pédiatrique. C’est un nouveau record annuel pour ce centre.

Contactée par Gravité Média, la Fondation s’est dite «choyée» d’avoir un partenaire aussi «précieux» en ces temps de financement plus difficiles.

«Cette implication, alors que nous vivions tous une crise sans précédent, nous a apporté un énorme réconfort.» -Marie-Claude Lachance, directrice des communications et marketing à la Fondation Charles-Bruneau

Le propriétaire de 38 ans refuse de prendre tout le crédit à lui seul.

«Tout le mérite revient à la communauté HAMFIT qui m’entoure. C’est grâce à la générosité de tout le monde», dit celui dont le centre est généralement fréquenté par 700 à 800 personnes chaque semaine.

Reconnaissance

En novembre, ses activités philanthropiques lui ont valu de reporter le prix entreprise par excellence de moins de 250 employés dans le cadre de la Journée de la philanthropie organisée par l’Association des professionnels de philanthropie. Ses différents dons totalisent plus de 440 000$ auprès des enfants malades. Pas si mal pour celui qui avait récolté 900$ lors du premier Défi HAMFIT!

Il offre aussi des cadeaux

De plus, comme à son habitude, Jonathan Hamel a acheté des cadeaux d’une valeur totalisant entre 2000$ et 3000$ pour les enfants soignés par la Fondation. À cause de la pandémie, il n’a pu aller les remettre en mains propres, contrairement à son habitude. Ils ont été donnés aux enfants le 24 décembre après avoir été placés en isolement pendant quelques jours.