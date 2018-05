Stationnement incitatif : À peine l’agrandissement annoncé, le maire de La Prairie réclame un stationnement étagé

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Si le maire de La Prairie, Donat Serres, se réjouit de l’annonce officielle de 80 cases additionnelles au stationnement incitatif de l’aire TOD La Prairie-sur-le-Parc de l’ancien club de golf, il réclame un stationnement étagé.

«Nos citoyens sont déjà adeptes du transport collectif avec 15% de notre population qui l’utilise. Cette demande d’agrandissement est en attente depuis près de 12 ans. Je peux vous dire qu’avec 80 places de plus, on va passer à l’action pour faire une demande de stationnement étagé», a déclaré le maire.

Celui-ci a tenu ce commentaire lors de la pelletée de terre annonçant le début des travaux d’agrandissement, le lundi 14 mai. Le chantier doit se mettre en branle le 1er juin.

«Il faut commencer à planifier de l’étagement, car on ne peut plus agrandir sur le terrain.» -Donat Serres, maire de La Prairie

«Quatre-vingts places, c’est insuffisant avec la venue du REM [Réseau express métropolitain] dans trois ans», a précisé M. Serres en entrevue.

Il a rappelé qu’il a formulé cette demande à la défunte AMT (Agence métropolitaine de transport) en 2014. Le maire est membre du conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (RTM).

Investissement de 2,5 M $

Le projet permettra d’asphalter 220 nouvelles places. Toutefois, les espaces loués de manière temporaire notamment au clubhouse devront être libérés, ce qui signifie que le gain net d’espaces sera de 80 places. Actuellement, le stationnement compte 623 places.

Le fédéral investit 1,2 M$ et Québec, 1 M$. Le reste est assumé par l’Autorité régionale de transport métropolitain.

«Les nouvelles places de stationnement permettront de répondre à la demande grandissante des résidents qui ont fait le choix du transport collectif», a indiqué le député de la circonscription fédérale de La Prairie, Jean-Claude Poissant.

«J’ai regardé le prix de l’essence ce matin. À 1,42$ le litre, je crois que le transport collectif sera de plus en plus utilisé», a-t-il ajouté.

«La popularité sans cesse croissante de ce stationnement démontre que les citoyens sont prêts à faire le choix du transport collectif quand ils disposent d’infrastructures efficaces et de qualité», a fait savoir pour sa part le député de la circonscription provinciale de La Prairie, Richard Merlini.

Initialement, le coût global du projet est de 4,7 M$ incluant un bâtiment de services, avec toilettes, tout comme celui prévu au stationnement incitatif Montcalm à Candiac. Cependant, lors de la rencontre de presse, aucune mention n’a été faite à cet effet.

Selon Élaine Arsenault, conseillère aux relations médias au Réseau de transport métropolitain, la construction du bâtiment fait partie de la phase 2 du projet. Sa réalisation débutera à l’automne.

Six Projets

L’agrandissement du stationnement de La Prairie fait partie de six projets consacrés au transport collectif. La contribution du fédéral se chiffre à 5,9 M$, a indiqué Marc Miller, secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et député de la circonscription de Ville-Marie – Le Sud-Ouest – Île-des-Sœurs.