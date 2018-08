Subaru lance l’exclusive WRX édition Raiu 2019 au Canada

Article par Michel Deslauriers

Une nouvelle version à tirage limité de la berline sport s’ajoute à la gamme du constructeur japonais. En effet, la Subaru WRX édition Raiu 2019 sera une exclusivité canadienne avec seulement unités produites.

Basée sur la WRX Sport-tech RS, l’édition Raiu – qui signifie orage en japonais – se dote d’un mince aileron à la base du parechoc avant, des jupes latérales et d’un levier de vitesses à courtes courses, tous des accessoires signés STI. Elle obtient aussi des garnitures noires dans l’habitacle et sur la carrosserie, des jantes en alliage de 18 pouces au fini gris foncé (gunmetal en bon français) et une peinture que l’on nomme gris kaki frais.

Cela s’ajoute à l’équipement que l’on retrouve déjà dans la WRX Sport-tech RS, tel que des plaquettes de frein de performance Jurid, une sellerie en cuir et en ultrasuède, des sièges avant Recaro avec réglages électriques pour le conducteur, une chaîne audio de 320 watts à neuf haut-parleurs ainsi qu’un système multimédia avec écran tactile de sept pouces et intégration Apple CarPlay et Android Auto.

Sous le capot, rien ne change. On a toujours droit à un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 268 chevaux et un couple de 258 livres-pied. À l’instar de la version Sport-tech RS, la Raiu n’est disponible qu’avec une boîte manuelle à six rapports.

La Subaru WRX édition Raiu 2019 arrivera bientôt chez les concessionnaires canadiens avec un PDSF de 40 995 $ avant les frais de transport et de préparation. Avec seulement une centaine d’unités disponibles, si cette sportive vous intéresse, il faudra vous manifester plus tôt que tard.