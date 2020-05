Terrain de l’ancienne briqueterie : La Prairie tiendra une rencontre d’information virtuelle

La Ville de La Prairie annonce que la rencontre d’information sur l’avenir du terrain de l’ancienne briqueterie Briques Meridian aura lieu à la mi-juin par le biais d’une conférence de type webinaire.

«Le contexte actuel nous invite à trouver des solutions novatrices afin de poursuivre notre mission: réaliser ce projet au terme d’une réflexion collective où les aspirations des citoyens, dont celles des résidents des quartiers limitrophes, seront entendues et prises en considération», déclare le maire Donat Serres.

Après avoir analysé plusieurs options, «afin de poursuivre cette démarche en dépit des limitations imposées par la pandémie», la Ville convie la population à une rencontre d’échanges via la plateforme ZOOM.

«Cette rencontre sera notamment l’occasion de mieux comprendre l’historique du site, les règles de zonage, les responsabilités et pouvoirs respectifs de la Municipalité et de la MRC, les limites de ces pouvoirs, les études réalisées, le contexte juridique et réglementaire, de même que certaines considérations liées aux infrastructures et aux éléments financiers», informe la Municipalité.

La date exacte de la rencontre virtuelle et les modalités de participation sont inconnues pour le moment.

La démarche de participation publique municipale a été lancée en janvier, afin de développer une vision commune pour ce secteur.

Travaux redémarrés

Marie Beaubien, porte-parole du promoteur et propriétaire du terrain, Luc Poirier, a pour sa part fait savoir que les activités de remblai ont repris ce matin, précédées par des travaux préparatoires, la semaine dernière. Elle a réitéré leur volonté à travailler en collaboration avec la Ville. M. Poirier a obtenu un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les travaux de remblai.

La Ville de La Prairie précise toutefois qu’elle se garde le droit de faire respecter le Règlement de contrôle intérimaire (RCI 190) de la MRC de Roussillon, qui lui permet d’émettre notamment des constats d’infraction. M. Poirier a contesté celui-ci en Cour supérieure en décembre. Aucun jugement n’a été rendu à ce jour.

Les grands jalons de la démarche

Le printemps 2020 sera destiné à informer: compréhension des aspects légaux, environnementaux, urbanistiques, économiques et sociaux. L’automne 2020 sera dédié à bâtir, ensemble, différentes options potentielles de développement: ateliers créatifs, présentations, etc. L’hiver 2020-2021 permettra d’élaborer des critères de décision pour la sélection de ces options de développement.

(Source de cet ajout : Ville de La Prairie)