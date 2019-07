Toyota : un nouveau VUS au lieu de la Corolla en Alabama

Article par Guillaume Rivard

Tel qu’annoncé précédemment, Toyota et Mazda assembleront ensemble jusqu’à 300 000 véhicules par année à compter de 2021 dans une nouvelle usine conjointe à Huntsville, en Alabama. Le premier voulait y fabriquer des Corolla, mais la nouvelle réalité du marché et l’appétit grandissant des consommateurs pour les VUS viennent de changer ses plans.

Toyota a en effet décidé de construire un nouvel utilitaire qui ne fait actuellement pas partie de son catalogue mondial et qui se positionnerait entre le multisegment sous-compact C-HR, disponible uniquement à traction, et le méga populaire RAV4.

L’alliance est différente de celle entre Toyota et Subaru pour créer un VUS électrique à partir d’une même plateforme. On parle ici de deux véhicules développés indépendamment l’un de l’autre, le premier en utilisant la nouvelle architecture globale de Toyota (TNGA). Évidemment, certains composants seront partagés afin de simplifier la production et de réaliser des économies d’échelle.

Selon plusieurs, on aura droit à une version de série du concept FT-4X dévoilé au Salon de l’auto de New York 2017. Toutefois, au lieu d’un authentique VUS hors-route comme le défunt FJ Cruiser, il s’agirait d’un modèle plus urbain mais quand même d’allure robuste et doté de plusieurs caractéristiques pratiques.

C’est grosso modo la recette qu’emploie présentement le Jeep Renegade. On peut aussi penser au petit frère du futur Bronco.

Le FT-4X se démarquait par ailleurs avec ses porte-à-faux courts, ses moulures protectrices, son toit plat renforcé, son hayon à double ouverture et même une caméra GoPro intégrée au rétroviseur de gauche. L’intérieur digne d’un coffre à outils proposait beaucoup de rangement et de solutions pratiques.

De plus amples détails nous parviendront dans les prochains mois et un lancement officiel est à prévoir en 2020.

Quant à la Corolla, sa production pour l’Amérique du Nord continuera de se faire à Blue Springs, au Mississippi, et bien sûr à Cambridge, en Ontario.

Et Mazda dans tout ça? Son nouveau VUS pourrait marquer le retour du nom CX-7, car on dit qu’il s’insèrera entre le CX-5 et le CX-9.