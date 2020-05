Travaux d’asphaltage jusqu’en décembre sur l’A30

Un chantier d’asphaltage sur l’autoroute 30 en direction ouest, à Saint-Bruno-de-Montarville, débutera le 25 mai et se poursuivra jusqu’en décembre.

Ce projet vise également à faciliter l’utilisation des accotements par les autobus, notamment en les redressant et en uniformisant leur largeur. Dans le cadre de ce chantier, l’autoroute 30 sera réasphaltée entre le boulevard Clairevue Ouest et la route 112, en plus des voies de desserte et des bretelles de l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116.

Les travaux, qui se dérouleront de nuit afin d’en limiter les répercussions sur la circulation, se diviseront en plusieurs phases.

Du 25 mai au début du mois de juin (travaux préparatoires)

-Les dimanches, les lundis, les mardis et les mercredis, entre 20h et 5h

-Les jeudis, entre 21h et 5h

-Les vendredis et les samedis, entre 21 h et 9 h

Une voie par direction sera disponible à la circulation entre le boulevard Clairevue Ouest et la route 112 (boulevard Cousineau).

À partir du mois de juin (début des travaux d’asphaltage)

Lors des travaux dans l’échangeur de l’autoroute 30 et de la route 116, des fermetures de bretelles et de voies de desserte sont à prévoir selon le même horaire.

Lors de la phase d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction ouest entre le boulevard Clairevue Ouest et la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction.

Cela impliquera, de façon ponctuelle :

– la fermeture de la bretelle de sortie no 78 menant de l’autoroute 30 ouest au boulevard Clairevue Ouest;

– la fermeture de la bretelle menant du boulevard Clairevue Ouest/rue Jean-Talon à l’autoroute 30 ouest.

Lors de la phase d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction ouest entre la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et la route 112 (boulevard Cousineau), la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction.

Cela impliquera, de façon ponctuelle:

-la fermeture de la voie de desserte permettant l’accès à l’autoroute 30 ouest à partir de la route 116 et du boulevard des Promenades.

(Source: MTQ)