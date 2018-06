Travaux au pont Mercier: Des solutions promises d’ici mardi

À lire aussi Péage gratuit aux poids lourds pour libérer le pont Mercier

Première matinée pénible au pont Mercier

Les poids lourds interdits aux heures de pointe et la gratuité des services d’autobus du réseau EXO sont parmi les solutions envisagées pour atténuer la congestion causée par les travaux au pont Honoré-Mercier.

C’est ce qu’une vingtaine de dirigeants, maires de plusieurs villes de la Rive-Sud, députés, représentants du service de transport en commun ainsi que le ministre des Transports, André Fortin, ont convenu au terme d’une rencontre d’urgence tenue à Châteauguay, le jeudi 28 juin au matin.

Autobus gratuits ?

Des mesures devraient être déployés «très rapidement, au plus tard mardi prochain», a déclaré le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, lors d’une entrevue accordée au Journal après la rencontre. La mesure la plus plausible est l’interdiction des poids lourds, qui représentent entre 5 et 10% de la circulation sur le pont.

Quant à la gratuité du service d’autobus, l’organisme EXO, qui gère le service de transport en commun sur le territoire, évaluera dans les prochaines heures la possibilité de mettre en place une telle mesure, qui doit au préalable être approuvée par le Réseau de transport métropolitain (RTM).

«On va également augmenter le nombre de places du stationnement incitatif en rendant accessible l’espace situé devant l’ancien Zellers, a spécifié le maire. Si c’est nécessaire, des autobus pourront également être ajoutés, mais pour l’instant, ils ne sont pas remplis au maximum», a-t-il ajouté.

Péage gratuit

Une autre mesure envisagée est de rendre l’accès gratuit au pont Serge-Marcil de l’autoroute 30 (dans le secteur de Vaudreuil) pour les poids lourds qui utilisent ce trajet comme voie de contournement au pont Mercier.

Pas de gare temporaire

L’idée d’aménager une gare temporaire pour le train de banlieue sur la réserve de Kahnawake, où passe déjà la ligne qui va vers Sainte-Catherine, a quant à elle été abandonnée. «Les représentants de la réserve ont évalué que l’aménagement d’une telle gare aurait demandé de quatre à cinq semaines de travaux. Ça ne valait pas la peine puisqu’il reste huit semaines au chantier du pont Mercier» a précisé M. Routhier.

Il a toutefois révélé qu’une rencontre entre lui, deux conseillers municipaux de Châteauguay et deux membres du conseil de bande de Kahnawake était prévue ce jeudi soir au sujet de la possibilité d’aménager un quai d’embarquement permanent sur la réserve. «Il s’agit d’une rencontre préliminaire afin de mieux comprendre le dossier» a-t-il tenu à préciser.