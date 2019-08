Trois fois plus d’argent amassé pour la Fondation du CHUM

Des gens de la région visaient à amasser 5 000$ pour la Fondation du cancer du CHUM à l’occasion d’une soirée dansante qui a eu lieu le 29 mai au centre communautaire de Saint-Philippe.

Grâce à la participation de plus de 120 personnes et de commanditaires, Maude Croteau (Saint-Philippe), Louise Gagné (Saint-Mathieu) et Stéphane Gagné (Saint-Philippe) ont finalement recueilli 15 995$.

Les trois organisateurs principaux mettent au défi d’autres groupes de créer des événements-bénéfices «et permettre ainsi de maintenir l’espoir de demain». Tous trois sont sensibles à cette cause, soit parce qu’ils ont perdu un être cher en raison du cancer ou parce que des membres de leur entourage se battent présentement contre cette maladie.