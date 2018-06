Trois questions à Hugo Girard

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Sacré homme le plus fort au Canada de 1999 à 2004, Hugo Girard a délaissé les compétitions pour se consacrer à une carrière télévisuelle en pleine effervescence. En plus d’animer entre autres BBQ non-stop, Les rénos d’Hugo et Du cœur et des bras, l’homme de 46 ans est également ambassadeur du Groupe BMR. Le Reflet s’est entretenu avec lui, lors de l’inauguration de la succursale entièrement rénovée à Sainte-Catherine, le 21 juin.

Est-ce que vous vous plaisez dans votre rôle d’animateur ?

J’adore ça parce que ça me permet d’exploiter d’autres talents que ma force. Aussi, les gens sont toujours contents de me voir dans ce milieu. C’est toujours plus facile d’effectuer son travail ainsi que l’inverse. J’ai déjà été policier plus jeune et je sais de quoi je parle!

Avez-vous trouvé la transition vers la télé difficile ?

J’ai toujours été différent des autres et ç’a fait en sorte que je ne me suis jamais vraiment senti à ma place. Par contre, j’ai toujours réussi à faire ma place. Je suis habitué de ne pas être dans un environnement familier. Je suis capable de m’adapter. Au début, je me disais: Peut-être que je ne serai pas bon, mais ce n’est pas vrai que je vais rester ainsi. Je vais travailler pour devenir meilleur. C’est l’attitude que j’ai toujours eue. Quand j’ai commencé en animation, je n’étais pas parfait, mais j’étais prêt à mettre le travail nécessaire et les efforts pour m’améliorer.

Avez-vous gardé le régime de vie que vous aviez à l’époque de votre carrière d’homme fort ?

Pour moi, c’est devenu un mode de vie. Je continue parce que je me sens bien dans ma peau. J’ai besoin d’énergie pour m’entraîner et contrôler mon alimentation me permet d’avoir un contrôle aussi sur comme je me sens au quotidien. Je suis une personne très structurée. Le plus difficile quand on a un horaire chargé, c’est de garder une structure d’entraînement et d’alimentation. Je m’entraîne six jours par semaine, je me couche tôt et me lève tôt. C’est sûr que ça demande de la discipline, mais ton plan va fonctionner seulement si tu le suis.

Investissement de 2,8 M $ au BMR à Sainte-Catherine

La succursale de BMR Matco à Sainte-Catherine a été revampée à la suite d’un investissement de 2,8 M$. Plusieurs changements esthétiques ont été apportés, dont la construction d’une nouvelle façade, l’aménagement d’un nouveau recouvrement de plancher et l’ajout de poutres de bois. La cour arrière a également été réaménagée afin d’y ranger davantage de matériaux de construction. La disposition du magasin a aussi été repensée. Les rénovations en font une des succursales BMR les plus modernes au Québec, selon l’entreprise qui possède 300 centres de rénovation à travers le Canada.