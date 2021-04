Trois villes enregistrent une hausse de cas de COVID-19

Trois villes situées sur le territoire couvert par Le Reflet, soit Saint-Constant, Candiac et Saint-Philippe font face à une hausse des cas de COVID-19. C’est ce que rapporte la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) dans son bilan du 11 avril.

Saint-Constant connaît la plus forte augmentation avec 9 cas supplémentaires depuis le dernier bilan, le 6 avril. Les villes de Candiac et Saint-Philippe font également face à de légères augmentations de 4 et 1 cas respectivement.

Sainte-Catherine (-10), La Prairie (-7) et Delson (-4) enregistrent pour leur part une baisse des cas, tandis que la situation est toujours stable à Saint-Mathieu.

Selon les chiffre du 6 avril, on recensait 1 059 cas actifs de COVID-19 en Montérégie. Actuellement, le groupe d’âge des 10-19 ans est le plus touché, suivi par les 40-49 ans et les 50-59 ans.

Cas par ville

Candiac : 14 (+4)

Delson : 7 (-4)

La Prairie : 17 (-7)

Saint-Constant : 22 (+9)

Sainte-Catherine : 13 (-10)

Saint-Mathieu : moins de 5 (stable)

Saint-Philippe : 12 (+1)