Uber offre dorénavant à manger

Article par Olivier Beaulieu

Si par chance vous visitez la côte ouest américaine, vous pourriez tester de nouveaux produits et services dans le domaine de la technologie. La Californie est connue pour son marché technologique pétillant. La multinationale américaine Uber a annoncé une association avec l’application mobile Cargo dans le but d’offrir à manger aux passagers qui empruntent un Uber. Si une fringale vous prend en quittant l’aéroport, vous pourrez donc grignoter.

La prochaine fois que vous prendrez un Uber à San Francisco ou bien à Los Angeles, vous pourriez apercevoir un panier rempli de collations nutritives sur l’accoudoir du conducteur. C’est le résultat d’une association entre Cargo et Uber qui vise non seulement à offrir un meilleur service aux passagers, mais surtout à augmenter la rémunération de ses chauffeurs. Selon les deux partenaires, un propriétaire pourrait voir sa paye mensuelle augmenter de 100 $ à 300 $. Lorsque le propriétaire du véhicule vendra un article, il obtiendra 1 $ ce à quoi il pourra additionner 25% du prix de détail, et ce, même pour les produits gratuits.

Cargo désire cependant conserver un contrôle sur le choix des conducteurs qui offriront ce service. Dans le but de rester rentable, il n’offrira ces boîtes qu’aux chauffeurs qui conservent une évaluation moyenne de 4,7 étoiles et qui sont proactifs au niveau du service.

Si le projet obtient les résultats escomptés, on prévoit offrir ce service aux grandes villes de la côte est américaine. Et si nous patientons de notre côté de la frontière, peut-être le Canada obtiendra-t-il ce service. Seriez-vous intéressé par cette valeur ajoutée dans les taxis d’Uber?