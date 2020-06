Un appel lancé pour identifier 3 projets prioritaires en Montérégie

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a mandaté l’organisme Montérégie économique afin qu’il enclenche un processus de réflexion pour déterminer trois projets prioritaires dans le cadre de la relance de l’économie québécoise.

Les organismes de développement économique, chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les élus de la région sont appelés à prendre part à la démarche, qui se conclura le 15 juillet.

Dans l’objectif que le processus s’effectue de façon participative, Christian Dubé, député de La Prairie, ministre responsable de la Montérégie et président du Conseil du trésor, a annoncé ce mandat le 10 juin.

Les projets en lice devront être «structurants, mobilisateurs et innovants», en permettant de répondre aux besoins ou de saisir des occasions d’affaires.

Ceux qui seront sélectionnés devront également mettre en lumière des ressources et organisations régionales pour leur mise en œuvre. Le ministère de l’Économie ajoute qu’ils complémenteront des engagements gouvernementaux déjà annoncés ou entrepris depuis 2018.

«Le gouvernement du Québec travaille sans relâche à trouver des solutions pour que les entreprises et les organismes à l’échelle de la province puissent relancer leurs activités le plus rapidement possible, toujours dans le respect des règles sanitaires en place», souligne M. Dubé.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ajoute qu’il s’attend «à recueillir des idées innovantes, à l’image de la créativité qui habite les Québécois de toutes les régions».