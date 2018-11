Un Candiacois adossé au futur sentier craint pour sa sécurité

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Gilbert Duquette craint que les actes de vandalisme et les vols se multiplient dans sa cour lorsque le Sentier de la découverte sera aménagé au printemps. Le résident de la rue du Maroc à Candiac verra le parcours passer à quelques mètres seulement de sa clôture.

M. Duquette est un des nombreux citoyens qui se sont exprimés en défaveur de ce projet de la Ville, lors des soirées de consultation en juin et octobre et des séances du conseil.

Un petit sentier gazonné de quelques mètres aménagé à partir de la rue Maisonneuve donnant un accès facile à la rivière de la Tortue passe à côté de sa clôture. D’après les plans dévoilés par la Ville, ce chemin permettra aux randonneurs d’accéder au Sentier de la découverte qui sera aménagé sur le bord de l’eau.

Le Candiacois affirme avoir déjà eu des démêlés avec des vandales et des citoyens ne faisant pas preuve de civilité qui circulaient sur ce chemin.

«Les gens attachaient des vélos à ma clôture et venaient les chercher des semaines plus tard. J’ai reçu de la vitre et des clous dans ma piscine, le cadavre d’un écureuil avec une balle de plomb dans la tête, des déchets de table et des excréments de chien. J’ai déjà vu des couples avoir des relations sexuelles au bord de la rivière et fumer du cannabis», raconte celui qui demeure sur la rue du Maroc depuis 20 ans.

M. Duquette dit avoir tenté d’acheter cette partie de terrain pour éviter que les gens passent à cet endroit, mais cette requête a été refusée par la Ville, puisqu’il s’agit d’un passage pour les services de sécurité nautique. Sa demande de servitude n’a également pas été autorisée.

«On invite les gens à passer derrière nos maisons. Je me vois déjà avec plein de problèmes!» rage le propriétaire riverain.

Réponse de la police

Interrogée par Le Reflet au sujet de la sécurité dans le futur sentier, la Régie intermunicipale de police Roussillon affirme que «la surveillance sera assurée régulièrement».

«Nous avons été approchés par la Ville de Candiac et avons soumis quelques recommandations. Dès le début des discussions sur la mise en place du projet, nous avons visité le sentier proposé afin de faciliter nos interventions sur le sentier», rapporte Karine Bergeron, agente aux relations communautaires et médiatiques.

La Régie misera sur «la visibilité, la patrouille à vélo et la patrouille à pied, afin de remplir sa mission efficacement», indique Mme Bergeron.

«Les incivilités, comme le bruit et le vandalisme, sont toujours au cœur des préoccupations des citoyens et sont souvent génératrices d’insécurité. La visibilité des policiers vise non seulement à améliorer le sentiment de sécurité, mais fait également partie d’une stratégie efficace de prévention, de dissuasion et d’intervention», conclut-elle.