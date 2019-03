Un dernier adieu à Alec Reid

Près de 800 personnes ont rendu un dernier hommage au hockeyeur merciérois Alec Reid, le 17 mars, lors d’une célébration au Centre multisport de Châteauguay.

La communauté du hockey s’est rassemblée. De celle-ci, les membres des équipes des Grenadiers de Châteauguay, des Voltigeurs de Drummondville et de l’Armada de Blainville-Boisbriand ont assisté aux obsèques du jeune Reid, décédé le 3 mars à l’âge de 18 ans de complications liées à l’épilepsie.

La cérémonie organisée par des proches n’était pas religieuse. Elle a été ponctuée de témoignages pour se souvenir du disparu.

Son entraîneur des deux dernières années avec les Grenadiers de Châteauguay et qu’il a retrouvé avec l’Armada, Bruce Richardson s’est souvenu d’Alec comme un joueur combatif à la joie de vivre contagieuse.

« Reider était un joueur persévérant, combatif et dédié. Il jouait la game avec passion et émotion. Alec était respecté de tous. Il aimait rire et faire quelques conneries. Il fallait que je l’aie à l’oeil. Ce n’était pas le plus gros, mais il n’avait pas peur de se salir le nez », a-t-il témoigné.

M. Richardson a souligné que le lien de confiance entre eux s’est créé instantanément. Tous les deux partageaient le même style de jeu.

Sa sœur Molly a voulu qu’on se souvienne de son frère pour son grand cœur et sa sagesse.

« Soucieux des autres, tu savais partager la lumière qui était tournée vers toi pour faire briller ceux que tu portais dans ton cœur. Tu savais reconnaître les talents et les forces des autres. Tu n’étais jamais envieux ni jaloux. Quand tu aimais, c’était avec l’intégralité de ton cœur », a-t-elle dit.

C’est au son de la chanson Tears in Heaven d’Eric Clapton que la cérémonie s’est conclue. Des dizaines de téléphones cellulaires ont alors brillé dans la foule. Ce geste symbolique en l’honneur d’Alec avait pour but de rappeler que d’où il sera il continuera d’illuminer la vie de ceux qui l’ont connu.

Reid a joué pour les Grenadiers entre 2016 et 2018, disputant 110 matchs avec l’organisation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. Il a cumulé 30 buts et 53 mentions d’aide. Dans la LHJMQ, dont la carrière junior avait débuté cette saison, l’ailier droit a inscrit 2 buts et 3 aides en 37 parties.