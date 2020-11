Un distributeur d’eau à Delson aurait levé l’ancre après avoir floué des clients

L’entreprise Embouteilleurs R. Lalonde inc. située rue Sutton à Delson aurait vendu des bouteilles d’eau de source ainsi que des coupons pour le remplissage de celles-ci à des clients, avant de disparaître sans livrer la marchandise, en octobre.

Claire St-Onge, une cliente qui faisait affaire avec l’entreprise depuis trois ou quatre mois, a raconté son expérience au Reflet.

«Il venait chaque mois à une date précise pour la livraison. En septembre, j’ai manqué la date. Je l’ai appelé et il m’a dit qu’il passerait le soir même», se souvient-elle.

À ce moment, Richard Lalonde l’aurait avisé d’une augmentation du prix pour une bouteille d’eau de 18 litres. Le montant déboursé passait ainsi de 5,50$ à 7$, explique Mme St-Onge.

Au moment de la livraison, M. Lalonde lui a offert des «coupons» qui lui permettrait de payer ses prochaines bouteilles en avance.

«Je me suis dis que ce serait pratique de payer juste une fois, alors je lui ai fait un chèque, le 8 septembre, de 64,80$ pour 12 bouteilles», détaille-t-elle.

Néanmoins, le mois suivant, Mme St-Onge n’a pas reçu sa livraison.

«J’ai tenté de l’appeler sans résultat et je suis même allée à l’entrepôt. Il n’y avait plus rien, pas d’enseigne et personne», dit-elle.

Mme St-Onge relate également que M. Lalonde lui a raconté «toutes sortes d’histoires» lors de leurs derniers échanges.

«Il pleurait parce que sa femme est décédée il y a un an et il me disait qu’il avait un hélicoptère et un bateau qui valait cher», raconte-t-elle en ajoutant qu’elle trouvait ça étrange et qu’elle avait fait preuve de compassion pour l’homme.

Subterfuge

Plusieurs clients ont vécu une histoire similaire.

«Il me reste encore 48 coupons, peut-on lire sur un avis laissé sur Google par Pascale Sabourin. Depuis [le décès de sa femme] on voyait que ça n’allait pas du tout, mais nous avions décidé de continuer à encourager une compagnie locale.»

L’internaute relate également que M. Lalonde lui a confié que son entreprise allait bien.

«Il nous a aussi floués en nous vendant des coupons alors qu’il allait fermer. Nous faisions affaire avec lui depuis des années», témoigne également Nancy Simoneau.

Un autre internaute, Antoine Deschuymer, indique avoir des coupons et des bouteilles pour 171,50$.

«Il avait promis de me rembourser le 3 octobre. Depuis, il a changé son numéro de téléphone», dit-il.

Une dizaine de commentaires comme ceux-ci ont été laissés sur le moteur de recherche dans le dernier mois.

Le Journal a tenté de retracer Embouteilleurs R. Lalonde au registre des entreprises, sans résultat. Comme les clients, Le Reflet s’est aussi buté à une ligne téléphonique engagée ou débranchée.

À la Ville de Delson, la compagnie est enregistrée sous le nom de Distributions R. Lalonde. Le Journal est en attente d’une réponse de la Municipalité au sujet de ce dossier.