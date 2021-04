Un ex-enseignant d’art dramatique reçoit sa sentence

L’ex-enseignant d’art dramatique de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré de Châteauguay Dominic Lorion a écopé d’une sentence de 15 mois de prison pour exploitation sexuelle, le 31 mars, au palais de justice de Longueuil.

Le Candiacois de 26 ans, qui avait préalablement plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels en position d’autorité, d’incitation et de leurre, sera aussi sous le coup d’une probation avec suivi de deux ans, et son nom sera inscrit à perpétuité au registre des délinquants sexuels.

Devant le juge Marc Bisson, le 12 février, Lorion avait répété à plusieurs reprises qu’il regrettait ses gestes. Face à ces regrets, son avocate suggérait une peine de 6 mois de détention, tandis que la poursuite réclamait une sentence de 18 mois.

Lorion avait été arrêté une première fois en novembre 2018 par la Régie intermunicipale de police Roussillon, puis à nouveau en mai 2019 par la Sûreté du Québec. Les gestes qui lui sont reprochés auraient été commis entre janvier et septembre 2018, entre autres à Saint-Constant et à Candiac.

L’homme, qui a également été à l’emploi de la Commission scolaire Marie-Victorin d’août à septembre 2018, utilisait les applications Messenger et Snapchat pour avoir des conversations privées avec des élèves de 16 et 17 ans. En mai 2018, il aurait ainsi réussi à convaincre une adolescente de passer la nuit chez lui et en aurait profité pour lui faire des attouchements. L’homme aurait par la suite tenté le même stratagème avec deux autres jeunes filles, sans succès.

Avec la collaboration d’Audrey Leduc-Brodeur et de Philippe Lanoix-Meunier.