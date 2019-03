Un feu de circulation autorisé à l’angle des rues Saint-Pierre et Beaudry

Feu de circulation

Le maire Jean-Claude Bpyer a annoncé que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a accepté qu’un feu de circulation soit installé à l’intersection des rues Saint-Pierre et Beaudry, comme le réclamait la Ville depuis des années. Cependant, le MTQ oblige Saint-Constant à débourser les frais liés à l’installation des structures. «Étant donné que la rue Saint-Pierre est sous la juridiction du ministère, nous lui demandons de s’impliquer financièrement», a répliqué M. Boyer. Le Reflet est en attente de savoir à combien s’élèveraient les coûts. La Ville justifie l’ajout de ce feu de circulation par des raisons de sécurité, notamment celle des piétons.

Travaux à l’hôtel de ville

Le conseil a déposé un projet de règlement afin d’emprunter 1 M$ pour effectuer des travaux à l’hôtel de ville. Ces derniers consistent notamment en le réaménagement de la salle du conseil en bureaux et espaces communs ainsi que la transformation de la façade de la rue Saint-Pierre. Le stationnement et la toiture seront aussi rénovés.

Lac des fées

Le conseil a attribué le contrat de la phase II des travaux d’aménagement du lac des fées à l’entreprise Stantec au coût de 199 711$. La Ville prévoit entre autres installer une fontaine flottante à multijets sur le plan d’eau.

Activités gratuites à la bibliothèque

Des activités à la bibliothèque municipale seront désormais offertes gratuitement. Ce changement s’applique aux heures du conte, aux conférences ainsi qu’aux ateliers. Les participants devaient généralement débourser entre 3$ et 5$ pour participer à ces activités.

Limite de vitesse

Le conseil a déposé un projet de règlement visant à diminuer la limite de vitesse sur le rang Saint-Régis Nord, entre la montée Saint-Régis et le viaduc de l’autoroute 30. La vitesse permise passerait ainsi de 70 km/h à 50km/h, à l’instar de celle autorisée sur le rang Saint-Régis Sud. Le conseil veut ainsi uniformiser les limites dans le secteur, a indiqué le maire.

Vente de terrains

La Ville a vendu deux terrains à l’entreprise Développement AST pour une somme totale de 188 000$. Le premier lot est situé à l’angle des rues Berger et Côté, alors que le second est localisé à l’intersection de la montée Saint-Régis et de la rue Hébert.