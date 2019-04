Un Jeep Wrangler à moteur Hellcat, oubliez ça!

Article par Guillaume Rivard

Les amateurs de Jeep figurent certainement parmi les plus passionnés de l’industrie.

Que ce soit sur la route, dans les sentiers, à des salons de l’auto ou lors d’événements spéciaux comme le prochain Easter Jeep Safari à Moab où six concepts spectaculaires de Jeep Gladiator seront en vedette, ils n’hésitent pas à faire connaître leurs goûts à la compagnie et à souhaiter de nouvelles versions des véhicules offerts ou encore davantage d’options pour les personnaliser.

Pourquoi pas, par exemple, un Wrangler ou un Gladiator haute performance? Verrons-nous un jour un moteur HEMI sous le capot de ces Jeep, possiblement le V8 Hellcat suralimenté de 6,2 litres qui développe 707 chevaux et qui loge déjà dans le Grand Cherokee Trackhawk?

L’idée est très excitante et techniquement réalisable, mais n’y comptez pas.

« Tout le monde me pose la question et, oui, ce moteur conviendrait. Vous le savez. Il conviendrait comme un gant. Le problème est qu’il manquerait d’espace autour du moteur; il n’y aurait pas assez de zones tampons pour absorber l’énergie en cas d’impact », a expliqué le directeur de la marque Jeep en Amérique du Nord, Tim Kuniskis. Ses propos ont été rapportés par le magazine australien Drive.

Autrement dit, au-delà des normes d’émissions et de consommation d’essence à respecter, ce serait possible pour Jeep de créer un Wrangler ou un Gladiator à moteur Hellcat, mais celui-ci ne passerait jamais les tests de collision et ne pourrait donc jamais se retrouver sur la route.

Si Jeep ne le fait pas, est-ce que des particuliers ou des ateliers indépendants à l’esprit tordu pourraient s’en charger en vue d’un usage exclusivement hors route? Après tout, le moteur en question fait partie d’un ensemble qu’on peut commander sur le site www.moparhemicrate.com au coût d’environ 20 000 $US. Simple suggestion…