Un marché public s’installe à Saint-Philippe

Pour souligner le 275e anniversaire de la ville, Saint-Philippe invite la population à découvrir et à visiter le nouveau marché public qui a débuté le jeudi 29 août et qui prendra vie tous les jeudis jusqu’au 3 octobre de 16 h à 20 h, à l’extérieur du Complexe Élodie-P.-Babin.

Ces rassemblements festifs et gourmands mettront en valeur notre culture, notre patrimoine, nos artisans locaux et régionaux, les arts de la table, le plaisir de déguster, de découvrir, de recevoir et de s’amuser en famille. Chaque semaine, des marchands locaux et régionaux tiendront un kiosque pour faire connaître leurs produits et leur savoir-faire. Des activités, des dégustations et des prestations seront également proposées aux visiteurs.

Liste de marchands (qui peut varier selon les semaines)

• Bean et Bonheur (café)

• Confections végétaliennes Chelsea (desserts, sandwich)

• Du champ aux pots (confitures, marinades, sauces, épices, vinaigrettes)

• Ferme à l’accueil chaleureux (fruits et légumes biologiques)

• La chèvre gourmande (viande de chevreau)

• Le roi du maïs sucré (maïs)

• Les délices du verger (olives farcies et marinées à l’artisanale, huile d’olive, bruschetta de

légumes)

• Les vieilles s’a coche (sacoches, sacs à vin, sacs, tuques)

• Savon My (savons naturels, sels de bain)

• Vignoble 1292 (vin)

• Service de traiteur Taouk Drive-in (cuisine libanaise)

• William J. Walter saucissier (saucisses)

• Mon Oasis (terrarium)

• Ferme D’Artagneau (viande d’agneau, poulet de grain fermier)

Prestation et animation

5 septembre: Duo Simon Pierre

12 septembre: Andy St-Louis

19 septembre: Fred Pothier

26 septembre: Steve Pontbriand

3 octobre: Bizou le clown

À noter qu’il est possible de souper sur place et il est suggéré de prévoir de l’argent comptant pour les achats.