Un nouveau transporteur pour les usagers du secteur Le Richelain

Les usagers du transport en commun à Candiac, La Prairie et Saint-Philippe monteront à bord des autobus de la compagnie Transdev à compter du 1er janvier, en vertu d’une entente de 18 mois avec l’organisme exo.

Le contrat pourrait se prolonger 12 mois supplémentaires au terme de l’entente, précise l’entreprise dans un communiqué.

Le transporteur dessert la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal, en plus d’exploiter le service d’autobus reliant Sherbrooke à Montréal.

«Je me réjouis de cette entente, nous sommes prêts, nous avons embauché des conducteurs et employés d’entretien, qui s’ajoutent à notre équipe actuelle et qui assureront le transport des usagers en toute sécurité», a mentionné Arthur Nicolet, chef de la direction de Transdev Canada.

Cette nouvelle survient alors que plusieurs usagers du secteur Le Richelain se plaignent du service offert par l’actuel transporteur La Québécoise. Ce dernier est sous contrat jusqu’au 31 décembre avec exo.

