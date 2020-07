Un parc de 72 km aux multiples attraits

Un immense parc de 72 km de long s’offre aux résidents de la région qui ont envie d’un moment de détente en tête à tête avec la nature sans prendre l’avion.

Une large voie asphaltée avec vues sur le canal de Beauharnois constitue l’attrait principal du Parc régional de Beauharnois-Salaberry. Cyclistes, marcheurs, coureurs, adeptes de patins à roues alignées et chiens en laisse peuvent s’y promener à l’écart de toute circulation automobile. Mises à part une ou deux petites buttes, le parcours est plat mais certainement pas « plate ».

Il comporte plusieurs aires de pique-nique et haltes où les visiteurs peuvent nourrir leur estomac et leurs connaissances. Plusieurs panneaux d’interprétation renseignent les passants sur une foule de particularités historiques et patrimoniales. Par exemple, à proximité du pont Madeleine-Parent sous lequel passe le sentier, une escale fournit des informations à son sujet.

Il est possible d’effectuer une boucle du canal en passant par la route 132, le pont Saint-Louis et une navette fluviale pittoresque entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres.

Station vélo mécanique, tours d’observation, rampes d’accès pour les embarcations, halte pour les véhicules récréatifs, quais et hébergement nautique font également partie des atouts du lieu. Les intéressés peuvent y accéder par de nombreux points d’entrée avec stationnement.

En raison de la pandémie, les toilettes ne sont pas accessibles. Les règles de distanciation sociale, notamment les 2m, doivent être respectées.

L’accès au parc est gratuit tout comme le stationnement. Le tout est aménagé et géré par la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Photos de l’album : Michel Thibault et gracieuseté MRC de Beauharnois-Salaberry