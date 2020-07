Un rallye pour (re) découvrir Delson

Connaissez-vous bien la Municipalité de Delson? La Ville organise un rallye cycliste de 3,4 km à partir du Centre sportif, afin que ses résidents puissent approfondir leurs connaissances en répondant à une trentaine de questions.

Suivant un trajet défini, les participants peuvent visiter ou revisiter des endroits phares de la Ville. Les questions sont disponibles sur le site Web de la Municipalité, sous l’onglet Activités à distance par le service des loisirs.

Le nombre d’installations sportives et leur nom au parc Arthur-Trudeau, l’adresse du nouveau parc du Centenaire, l’année où l’église St-Andrews a été bâtie, le nombre d’écoles sur la montée des Bouleaux et encore plus de questions faisant appel au sens d’observation des participants font partie du questionnaire.

Le questionnaire du rallye est en ligne jusqu’au 6 août. Les réponses seront dévoilées au lendemain.

Programmation estivale

L’activité s’inscrit dans la programmation estivale de Delson incluant également:

-Zumba au parc Wilfrid-Boardman, du 2 juillet au 20 août, de 19h à 20h30

-Yoga pour enfants au parc de la Tortue, du 4 juillet au 22 août, de 10h à 11h

-Yoga pour adultes au parc de la Tortue, du 4 juillet au 22 août, de 10h à 11h

-Danse en ligne au parc Arthur-Trudeau, du 6 juillet au 24 août, de 19h à 20h,

-Atelier de tricot au parc de la Tortue, du 8 juillet au 26 août, de 9h30 à 11h

-Concours Recycler pour embellir, du 29 juin au 10 juillet