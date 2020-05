Une collecte de bouteilles rapporte 4 500 $ au Club des copains à Delson

Le Club des copains se réjouit du succès remporté par sa première «collecte solidaire» de bouteilles et de canettes consignées à l’aréna municipal, le 23 mai. L’activité a permis de récolter 4 447$ pour l’organisme de Delson qui fournit notamment de l’aide alimentaire aux gens dans le besoin.

On a vraiment une belle petite communauté à Delson! On a vraiment eu une belle coopération», se réjouit le président, Serge Gauthier, qui n’en revenait pas.

La collecte s’est tenue en collaboration avec les marchés IGA de Delson, La Prairie et Candiac, ainsi que les épiceries Metro et Super C de Saint-Constant. Ces commerces ont pris charge des bouteilles et canettes, qui ne sont plus consignées dans les commerces depuis le début de la pandémie.

Les dons se faisaient sans contact, c’est-à-dire que les automobilistes n’avaient pas à descendre de leur véhicule. Il leur suffisait d’ouvrir le coffre arrière ou une porte pour permettre aux bénévoles de récupérer les bouteilles.

Deux autres «collectes solidaires» sont à venir les samedis 23 et 30 mai, au même endroit, de 10h à 16h. Il faut se rendre derrière l’aréna.

Pour information, 450 632-1050, poste 3100.