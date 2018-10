Une femme recherchée pour vol au Reitmans à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

Les policiers cherchent à identifier la suspecte d’un vol à l’étalage survenu au commerce Reitmans à Saint-Constant, le 11 septembre.

D’après la Régie intermunicipale de police Roussillon, une femme d’environ 25 ans déplace des vêtements dans le commerce.

«Elle échange quelques paroles avec les employées qui sont occupées à d’autres tâches et en profite pour voler un parapluie, des bas et des pantalons pour une valeur de 150$», rapportent les policiers.

La suspecte mesure 1,57 m (5 pi 1 po) et pèse environ 60 kg (132 lb). Elle a les cheveux longs noirs et portait des leggings bleus marine, un chandail long moulant gris et des sandales Mickael Kors au moment des événements.

«La dame circulait à bord d’une Cadillac blanche sans plaque d’immatriculation. Il y avait un transit dans le pare-brise arrière», indique la Régie.

Toute information peut être communiquée au lieutenant-détective Joshua Tafler au 450 638-0911, poste 455. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.