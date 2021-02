Même en habitant au Québec, je n’ai jamais vu deux individus s’adonner à une guerre de sabres en pleine tempête de neige, c’est pour dire!

Cette scène se déroule plutôt à Denver au Colorado, lors d’une soirée où il faisait 30°F.

Ça peut sembler froid, mais quand on se rend compte que ça équivaut à peine à -1°C, on relativise et on se dit que nous aussi, on aurait peut-être été du genre à profiter de la neige avec une température si clémente!