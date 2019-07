Une motoneige et des traverses de chemin de fer dans la rivière !

Le nettoyage des berges et le fond de la rivière La Tortue et du ruisseau Lasaline par des bénévoles, du 15 au 18 juillet, ont donné lieu à des découvertes pour le moins surprenantes, dont une motoneige, des traverses et des clous de chemin de fer.

«C’est la 7e année que la Vigile verte organise des nettoyages de ce genre. Ça peut donner une impression de déjà vu, mais il y a toujours de nouvelles trouvailles étonnantes», affirme Gina Philie impliquée auprès de cet organisme sans but lucratif dont la mission est de conserver et protéger les milieux naturels.

Quatorze bénévoles se sont affairés sur une distance de 1,5 km, récoltant un total de 376 kg de métal, huit pneus et cinq gros sacs à ordures. Des employés des Travaux publics de la Ville de Saint-Constant se sont ensuite occupés d’en disposer.

Au-delà de la collecte de déchets qui n’ont pas leur place dans les cours d’eau, la Vigile verte s’intéresse à la traçabilité des objets, c’est-à-dire le temps nécessaire à ceux-ci avant de polluer le fleuve Saint-Laurent parce qu’il est ensuite beaucoup plus difficile de les récupérer et «qu’ils causent énormément de problèmes dans nos océans».

«Par exemple, dans ce nettoyage, nous avons trouvé une pancarte d’élection municipale de 2017 de Saint-Mathieu qui a voyagé minimum quatre kilomètres en près de 2 ans», indique l’organisme.

«Le plus gros fléau demeure les plastiques de toutes sortes, car ils voyagent vite et se brisent: toiles, sacs, seaux, ustensiles jetables, bouteilles d’alcool, de boisson gazeuse et d’eau, etc.» ajoute-t-il.

Prochain nettoyage

Le prochain nettoyage se fera à Delson, entre le 6 et le 10 août, selon la météo. Pour plus de détails, la Vigile verte invite la population à consulter sa page Facebook ou à écrire à info@vigileverte.com pour adhérer à la liste d’envoi des nettoyages.

Autres trouvailles

Pots de chambre

Bouilloires

Jouets

Bouteilles anciennes de remède (Sirop Créo-Menthe Paula, Sirop Mathieu, Sirop de gomme d’épinette composé des sœurs de la Providence)

Pièces de machinerie agricole