Une multinationale fabrique des médicaments à Candiac

L’entreprise Pharmascience, située sur le boulevard Industriel à Candiac, prône l’achat local dans le domaine pharmaceutique, chose qu’elle considère méconnue. Créée en 1983, la compagnie s’est installée sur la Rive-Sud en 2014 et a connu une grande expansion en 2017.

Pharmascience est la seule compagnie pharmaceutique qui produit, met en pot et commercialise des médicaments génériques dans la province.

«Il y a d’autres entreprises qui font de la distribution au Québec, mais leurs produits ne sont pas fabriqués ici», explique Jean-Guy Goulet, chef de l’exploitation chez Pharmascience.

Il précise que la recherche et le développement sont principalement effectués dans les installations à Candiac. Un pavillon complet est hautement stérile pour la fabrication de produits liquides comme des injections notamment. Des médicaments en forme solide sont aussi fabriqués à Candiac. Les chercheurs élaborent des produits, qui sont ensuite fabriqués et testés en laboratoire, puis lorsqu’approuvés, mis en marché.

Les installations à Candiac ont une superficie de 128 000 pieds carrés, soit environ deux terrains de football.

«Les gens ne réalisent pas qu’ils ont la possibilité de demander aux pharmaciens d’avoir des médicaments génériques locaux.» -Jean-Guy Goulet

En 2017, plusieurs succursales qui se trouvaient entre autres à Montréal ont été rapatriés sur la Rive-Sud pour rassembler les scientifiques et groupes de production à un seul endroit. L’espace et la localisation ont influencé la décision. Sur ses 1 500 employés, 300 se trouvent à Candiac. Les autres sont au siège social à Montréal.

«On avait des gens de Laval qui travaillaient à Ville Saint-Laurent ou sur la Rive-Sud qui peuvent ont pu être transférés ici», dit M. Goulet.

Celui-ci affirme que Pharmascience doit composer avec la pénurie de main-d’œuvre québécoise. Elle a des dizaines de postes à combler. Pour pallier ce problème, l’entreprise travaille sur le recrutement des jeunes avec des programmes. Elle a notamment fondé le projet des leaders de demain. Une vingtaine d’étudiants universitaires ont l’opportunité de faire un stage qui les mène, la majorité du temps, à un emploi.

Selon M. Goulet, il y a de plus en plus de jeunes intéressés par la pharmaceutique.

«On tente de se différencier en tant qu’employeur. On s’adapte entre autres aux milléniaux dans nos façons de fonctionner», dit-il.

Implication

L’entreprise pharmaceutique considère important de s’impliquer dans les communautés où elle est établie.

«Une fois par année, à l’anniversaire de Morris Goodman [le fondateur de Pharmascience], le 14 septembre, tous les employés sont libérés pour donner de leur temps. Dans la région, certains sont allés à Moisson Rive-Sud à Boucherville et à la Corne d’abondance à Candiac dans les deux dernières années», souligne M. Goulet.

L’aspect familial est aussi présent chez Pharmascience où deux générations sont à la tête, soit Morris Goodman et son fils, David Goodman. Par ailleurs, le père et son épouse ont fondé en 2005 la fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman. Leurs deux filles, Debbie Goodman Davis et Shawna Goodman Sone, s’y impliquent. La Fondation œuvre entre autres dans la recherche scientifique, l’éducation et à l’international.

Expertise

Pharmascience se divise en trois groupes commerciaux, soit Pharmascience Canada et international pour les produits génériques distribués dans les pharmacies et hôpitaux, ainsi que Pendopharm pour des produits spécialisés. Certains se retrouvent en vente libre, notamment le Lax-A-Day et le Helixia, une gamme de produits pour la toux et les sinus.

Pharmascience en chiffres

-1 500 employés, dont 300 à Candiac;

-Produits vendus dans plus de 60 pays;

-Plus de 45 millions de prescriptions remplies;

-56e dans le top 100 des investisseurs avec 51 M$ en 2018;

-Plus de 500 M$ investis en recherche et développement depuis 2014;

-Plus de 300 familles de produits;

-De 24 à 36 mois du développement à la mise en marché pour un produit;

-Plus de 125 projets de recherche et développement en cours;

-Plus de 700 M$ en revenu annuel.