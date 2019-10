Une nouvelle couleur inspirée du passé pour l’Acura NSX 2020

Article par Frédéric Mercier

Acura a intégré une nouvelle couleur au catalogue de la NSX 2020, et celle-ci fera plaisir aux amateurs d’histoire.

La couleur jaune Indy nacré rend hommage à la couleur jaune Spa, une des deux couleurs jaunes offertes sur la première génération de la NSX. Elle se joint au noir Berlina en tant que couleur héritage offerte pour l’année modèle 2020.

« La couleur jaune Spa, appelée Jaune Indy dans certains marchés, a été appliquée sur environ 20% des NSX produites entre 1997 et 2003. La couleur jaune Spa a été remplacée par le jaune Rio pour les deux dernières années de production de la NSX (2004-2005) », explique le constructeur par voie de communiqué.

Construite de 1990 à 2005, l’Acura NSX de première génération a changé les perceptions de bien des amateurs de performances à l’égard des véhicules japonais. Rapide, magnifique et fiable, le modèle s’avérait une alternative intéressante à certains bolides italiens.

En 2016, Acura a ramené la NSX à la vie avec un modèle au design tout aussi spectaculaire, mais dont la technologie n’a rien à voir avec la première. Cette fois, on a plutôt droit à une architecture hybride fournie par un moteur V6 de 3,5 L à deux turbocompresseurs, d’une transmission à double embrayage à neuf rapports et trois moteurs électriques ajoutant un couple électrique instantané au moteur à essence. Résultat : on a droit à une puissance totale de 573 chevaux, une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 307 km/h.

Pour 2020, l’Acura NSX est offerte à partir de 189 900 $. La couleur Jaune Indy nacré peut être commandée pour un supplément de 700 $.